Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'ya bu sözlerle tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'nın "Kur'an-ı Kerim" kararına "Sizin DEAŞ'tan hiçbir farkınız yok" sözleri ile tepki gösterdi.

Güncellenme 08 Mayıs 2018 15:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da aralarında Nicolas Sarkozy'nin de bulunduğu 300 kişinin Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiriye ve imza atmasını sert bir dille eleştirdi. Erdoğan tepkisini "Sizin DEAŞ'tan hiçbir farkınız yok" sözleri ile dile getirdi.

Aydınlık geçinen karanlık yüzler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'nın aydınlık geçinen karanlık yüzlerinin Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını teklif ettiklerini, İslam medeniyetinde İncil'den, Tevrat'tan şunları şunları çıkarın diye bir anlayış olmadığını, Müslümanların semavi kitapların hepsini saygın bulduğunu, onların üzerinden spekülasyonlara gitmediğini söyledi.

DEAŞ’tan farkınız yok

Kur'an-ı Kerim'le ilgili bu ifadeleri kullanmanın kimsenin haddine olmadığını belirten Erdoğan, Avrupa'ya seslenerek zaten son zamanlarda iyice dağıttıklarını, DEAŞ'tan hiçbir farklarının olmadığını, Fransa'daki üç beş kendini bilmezin yaptığı son açıklamaları sadece cehaletlerinin yansımaları olarak görüldüğünü ifade etti.

Bizim tavrımız…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim tavrımız, Batılı değerleri savunmak adına İslam'a saldıranları koruyan, camileri ateşe verenlerin sırtını sıvazlayan kimi İslamofobik Avrupalı siyasetçiler için de ders olmalıdır. Özellikle Sarkozy'e... Avrupa'nın göbeğinde mescitleri kundaklayanlara nasıl karşıysak, Suriye'de, Irak'ta kiliselere saldıranlara da aynı şekilde karşıyız" dedi.