Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da liderlerle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ateşkes Günü"nün 100. yıl dönümü dolayısıyla Fransa'ya gidiyor.
İtilaf devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla, 1. Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren "Ateşkes Günü"nün 100. yıl dönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'te anma törenleri düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi temsil edecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğindeki anma törenlerinde, Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edecek.
80 ülke katılacak
Törenlere ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu 80 ülkenin lideri katılacak.
Erdoğan ikili görüşme yapacak
Ziyaretinde ilk kez yapılacak Paris Barış Forumu'na da katılacak Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın, ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor.
Erdoğan o liderlerle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron başta olmak üzere, bazı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.