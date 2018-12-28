Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın davetine ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fazıl Say'ın davetine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Güncellenme 28 Aralık 2018 09:57

Dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say’ın davetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, dünyaca ünlü Türk piyanist olan Fazıl Say’ın, 18 Ocak'ta düzenleyeceği "Truva Sonatı" Ankara Prömiyerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet ettiğini köşesinden duyurdu.

Habertürk yazarı iddiayı gündeme getirdi

Sarıkaya, bu davete Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nasıl yanıt verdiğine dair bir bilgisi olmadığını, konsere gidip gitmeyeceğinin 18 Ocak’ta öğrenileceğini belirtti.

Erdoğan davete “evet” dedi

Alınan son bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fazıl Say’ın davetine olumlu yanıt verdiği ve “geleceğim” dediği öğrenildi.

Ne yaşanmıştı?

Hükümetle yaşadığı polemiklerle ve dinle ilgili görüşlerini dile getirmesi ile ilgili sık sık gündeme gelen Fazıl Say, geçtiğimiz aylarda annesini kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Say’ı arayarak taziyelerini bildirmişti.

“Çok samimi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini aradığını belirten Say ise Cumhurbaşkanı’nın sesinin çok samimi, sahiplenici ve çok gerçekçi olduğunu, taziyelerini de çok samimi, sıcak tonda ve çok gerçekçi bir şekilde ilettiğini açıkladı.