Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faturasını size ağır keseceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan; döviz fırsatçılarına seslenerek "Bu milleti sömüremeyeceksiniz" dedi.

Güncellenme 24 Mart 2019 20:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, döviz yükselecek şöyle olacak böyle olacak bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin içerisine girenlere sesleniyorum. Hepinizin kimliğini biliyoruz, şunu bilin ki seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğiz" dedi.

“Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz”

Dövizi tırmandırmaya çalışanların olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bakın bugün Yenikapı’dan onlara sesleniyorum. Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, döviz yükselecek şöyle olacak böyle olacak bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin içerisine girenleri sesleniyorum. Hepinizin kimliğini biliyoruz, neler yaptığınızı biliyoruz. BDDK bazı adımlar attı. Ama şunu bilin ki seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğiz. Bu milleti sömüremeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.