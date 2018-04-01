Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Netanyahu kendine çeki düzen ver

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İsrail'de sivilleri vurduğunu iddia eden İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çok sert cevap verdi.

Güncellenme 01 Nisan 2018 15:05

AK Parti İl Kongresi öncesi Adana'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i sert bir dille eleştirdi.

"İhtiyaç duyulursa önce ben sonra siz"

On binlerce kişinin coşkuyla karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganlarına "İhtiyaç duyulursa önce ben sonra siz" yanıtını verdi.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 3348

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son sayının 3348 olduğunu, Fransa ve İsrail'in teröristlerle işbirliği yaptıklarını söyledi.

Teröristlere yardım edenler Türkiye’nin dostluğunu kaybeder

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazılarının rahatsız olduğunu, Türkiye'ye Fransız olanların rahatsız olduğunu, Türkiye'ye sataşmamalarını gerektiğini, Teröristleri saraylarında kabul edenlerin kendilerine çeki düzen vermelerini gerektiğini, vermeyenlerin Türkiye ile olan dostluklarını kaybedeceklerini belirtti.

“Ey Netanyahu kendine çeki düzen ver”

Afrin'de Türkiye'nin sivilleri bombaladığını iddia eden İsrail Başbakanı Netanyahu'yu sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail mazlumlara karşı cesur. Zalimler hiçbir zaman cesur olmaz ve hiç bir zaman zafer anıtı dikemez. Kalkmış Afrin'de mazlumlara askerimizin zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu sen çok garipsin. Kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz. Senin derdin onlarla değil, çünkü sen terör devletisin. Dünyada sevenin yok. Benim nükleer silahım var diye hava atma. Yeri geldiğinde o silahlar da çalışmaz. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Dünyada gezecek yer bulamazsın. Bizimle uğraşma ve dürüst ol."