Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa müjdeli haberi verdi

Hataylı ve Kilisli vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarının bir yıl ertelendiği müjdesini verdi.

Güncellenme 01 Nisan 2018 18:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay 6. Olağan İl Kongresi'nde halka hitap etti. Hataylı ve Kilislilere müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafların Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarının bir yıl ertelendiğini, işverenin SSK borçları için adım attığını, geçen Aralık ayından gelecek Hazirana kadar olan SSK borçlarının ertelenebilmesine de imkan sağlandığını söyledi.

17 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amanos Tüneli'ni barındıran Dörtyol-Hassa yolunun proje çalışmaların devam ettiğini, Amanos'ta bir hafta içinde 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini, Amanos Dağları'nın tüneller, viyadükler ve köprülerle geçerek Hatay'ın iki yakasının birbirine kavuşturulduğunu açıkladı.

Esnafa müjdeli haber

Hataylı ve Kilisli vatandaşlara müjdeli bir haber veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafların Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının bir yıl ertelendiğini, işverenlerin SSK borçları için adım attıklarını, geçen Aralık ayından gelecek Hazirana kadar olan SSK borçlarının ertelenebilmesine de imkan sağlandığını söyledi.

“Bir gece ansızın girdik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'den gelen tehditlerin tahammül edilemez boyuta gelince MGK'da kararı verildiğini, 20 Ocak Cumartesi günü, bir gece ansızın gelebiliriz dediklerini ve geldiklerini söyledi.

“18 Mart'ta Afrin ele geçirildi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Yok Afrin'e girmenin bedeli çok ağır olurmuş. Bu tezviratların hiçbirine kulak asmadık. Mehmedimiz, Mehmetçiklerimiz bütün teröristler yerle yeksan etti. Şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3844. Ordumuz fırtına gibi Afrin'e girdi. Öcü gibi gösterilen teröristleri böcek gibi ezip geçti. Ne kadar yıkılmaz denen tahkimat varsa hepsini yerle yeksan ederek 18 Mart'ta şehir merkezini ele geçirdi. Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgeler teröristlerden temizleniyor" dedi.

“Her terörist etkisiz hale getirilecek”

Türkiye'de her teröristin teslim olmak dışında tek bir eylem şansı olduğunu söyleyen Erdoğan, eylem yapan hiçbir teröristin peşinin bırakmadığını, en kısa sürede bulunduklarını, imha edildiğini, yol yapmak için, maden çıkarmak için çalışan işçilere musallat olup olduklarını, taciz etmenin artık eskisi gibi kolay olmayacağını, güvenlik güçlerine saldırmaya tevessül edenlerin en küçük şanslarının olmayacağını, hepsinin tepelerine inileceğini, bu katiller sürüsünün tarihin çöp sepetine atılacağını, ister sınırlar içinde ister dışında olsun, tespit edilen her teröristin etkisiz hale getirileceğini belirtti.

“Türkiye, Rabiasına sıkı sıkıya sarılmış bir ülkedir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu sözlerle tamamlandı: "Bu kiralık katiller çetesinin sonu da tıpkı bir asır önce bölgede sırtını bir takım güçlere dayayıp canlar yakanlardan farklı olmayacaktır. Türkiye, 81 milyon vatandaşı ile rabiasına sıkı sıkıya sarılmış bir ülkedir."