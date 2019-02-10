Cumhurbaşkanı Erdoğan: eski AKM beklentilere cevap veremiyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'deki AKM binasının temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 10 Şubat 2019 13:46

Taksim'deki yeni Atatürk Kültür Merkez'nin temelleri atıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.

“İdeolojik bağnazlıkla yeni binaya karşı çıktılar”

Buradaki konuşmasında projede yer alan kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM inşaatının iki yılda bitirileceğini, yeni binaya karşı çıkanların ideolojik bağnazlıkla hareket ettiklerini, sözde sanat severlerin Gezi olayları sırasında neler yaptıklarını herkesin çok iyi hatırladığını söyledi.

“Olmadık iftiralara sarıldılar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'nin yerin AVM ya da cami yapıp ismini değiştireceğine dair olmadık yalanlara başvurulduğunu, aynısını Harbiye Kongre'de de yaptıklarını, sokak teröristlerine karşı Türkiye’ye yakışır bir yapı kazandırmak için yola devam ettiklerini, temeli atılan binanın sadece bir kültür merkezi değil son 5 yıldır milli iradeye kast eden vatan millet düşmanlarına en güzel cevap olacağını belirtti.

“İstanbul'un beklentilerine cevap veremiyordu”

2007'den itibaren farklı kurumların yaptığı incelemeler binanın kullanılmaz olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aynı raporlar eski binanın depreme dayanıklılık bakımından bir gecekondudan farklı olmadığını göstermiştir. Eski bina 15 milyonu aşan nüfusu, sanata artan talebiyle İstanbul'un beklentilerine cevap veremiyordu. Eski binanın tamiri ve güçlendirmesi bakımından hazırlanan proje de bu çevrelerce dava konusu yapılarak engellendi” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Daha da ötesi eski bina 15 milyonu aşan nüfusu 13 milyonu bulan yabancı turist sayısı ile İstanbul'un beklentilere cevap veremiyordu. Biz ne Gezi vandallığında ne de sonrasında bunlara prim vermedik. Dünya bu eseri anacaktır. Ülkemiz Cumhuriyet tarihi boyunca ne zaman hamle yapmaya çalışsa karşısında bu istemezük zihniyeti ile karşılaşıyor” ifadelerini kullandı.

“Menderes ve Özal bu zihniyetin kurbanı oldu”

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in ömrünün bu zihniyetle geçtiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın çabaları da bu çevrenin sabotajlarına maruz kaldığını söyledi.