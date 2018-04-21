Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim konuşmasını yolda duydum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin seçimlerin erkene alınmasına dair açıklamasını yolda duyduğunu söyledi.

Güncellenme 21 Nisan 2018 22:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasını yolda duyduğunu söyledi.

“Hafta başında görüşme yapacaktık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin bu hafta başında görüşme niyetinde olduklarını, Bahçeli'nin Çarşamba günü saat 13.30 için bir mutabakatı olduğunu, Salı günü böyle bir durum ortaya çıkınca aynı gün kendisinin de bir konuşması olduğunu, orada yine 2019'u vurguladığını çünkü partilerinin henüz ne diyeceğini bilmediğini belirtti.

“Geniş çaplı bir görüşme yaptık”

Daha sonra partililerle toplantı yaptığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ilk değerlendirmeyi yaptığını, bu görüşmeden sonra da geniş çaplı bir değerlendirme istediğini, tüm bu kapsamda kendilerine takvimin belirlenmesi kaldığını, Çarşamba günü sabahı diğer partililerle bir görüşme yaptığını ifade etti.

“Kendi tekliflerine karşı teklif olarak sundum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile görüşmeye bu şekilde girdik ve görüşmemiz esnasında teklifimizi bizlerde aynen kendi tekliflerine karşı teklif olarak sundum. Olumlu yaklaştılar ve 24 Haziran'ı gerek ülkemizde okulların kapanmasını düşünerek gerek üniversite imtihanlarının yapılacağını düşünerek, malum YÖK Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğu için. Burada çok seri karar alabilmenin bir ispatı da oldu bu. Hemen sayın başkana konuyu arkadaşlarım ilettiler ve hemen YÖK toplandı ve bir hafta sonraya imtihanları aldılar. Biz de 24 Haziran kararını aleniyete geçirmiş olduk. 24 Haziran tarihini erken seçim tarihi olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapmış olduğu basın toplantısında açıklamış oldum. Böylece 24 Haziran artık yaz tatiline filan gitmeden bayramın hemen ertesinde, üniversite imtihanlarına hemen hazırlık noktasında 1 haftalık süreyi koyarak giriyoruz. Tekrar ülkemiz ve milletimiz için inşallah hayırlara vesile olsun diyorum" dedi.

“Öncesinde bir görüşme olmadı”

Bahçeli'nin erken seçim konuşması sırasında yolda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin grup konuşmasına başladığı anı dinlediğini, yolda bir kısmını dinlediğini, yolda dinlediği 26 Ağustos tarihinin Meclis'te Başbakan Binali Yıldırım ve Hayati Yazıcı ile değerlendirdiğini, öncesinde bir sufle görüşme olmadığını ifade etti.