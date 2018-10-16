Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilik hakkında ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar kampanyasının siyasi ranta dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi.

Güncellenme 16 Ekim 2018 12:28

AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erken emekliliği Sosyal Güvenlik'te kabul etmiyoruz ama siyasette bunun yolu açtık" dedi.

Felakete itilmeye çalışılıyor

Erken emekliliği Sosyal Güvenlik'te kabul etmediklerini ama siyasette bunun yolu açtıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde emeklilikte yaşa takılanların kampanyası yürütüldüğünü, emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında bir dernek olduğunu, bu derneğin başındaki kişinin durumu bile sosyal güvenliğin nasıl bir felakete itilmeye çalışıldığının kanıtı olduğunu söyledi.

38 yaşında emeklilik olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1992'de sisteme kayıt olanların 38 yaşında emekli olacağını, bu kişilerin 2022'de 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayacağını, sadece emekli maaşı için bu yaşın beklenmesi gerektiğini, dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir şey olmadığını belirtti.

Hiçbir devlet buna dayanamaz

20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olan birinin 40 sene devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir uygulamanın olmayacağını, hiçbir devletin buna dayanamayacağını ifade etti.

Yatırılan primler 6 yılda geri ödeniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortalama insan ömrünün 60 yaşı bulmadığı dönemlerde 40 yaşında emekli olmanın izahı olabileceğini, bugün Türkiye’de ortalama yaş ömrünün 78 olduğunu, bugün ortalama emeklilik yaşının 52 olduğunu, bunun AB'de 65 olduğunu, Türkiye yeni yeni 65 yaş sınırına çıkmaya çalıştığını, bir emeklinin tüm çalışma hayatı boyunca ödediği primi 6 yılda emekli maaşı olarak geri aldığını söyledi.

Türkiye için bedeli çok ağır olur

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hesabına göre, emeklilikte yaşa takılan denilen gruba 6,2 milyon kişi girdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlardan, 1,3 milyonu hemen emekli olabilecek durumda olduğunu, kalanların da peyderpey emekliliğini talep edebileceğini, bunun yıllık maliyetinin 26 milyar lira olduğunu, erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında bu rakamın 750 milyar lirayı bulduğunu, ekonomik kurtuluş savaşı verilen böyle bir dönemde, böyle bir yükü milletin sırtına bindirmeye hakkında sahip olmadıklarını, bu kampanyanın siyasi rant kampanyasına dönüştürülmemesi gerektiğini, bunun olması durumunda Türkiye için bedelinin çok ağır olacağını belirtti.