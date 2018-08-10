Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz” dedi.

Güncellenme 10 Ağustos 2018 14:26

Dolardaki artışla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz” dedi.

Tek cümlelik açıklama

Bu sabah 5,60 olan dolar saniyeler için de 6,49 fırladı. Daha sonra ise 5,95 seviyesine gerilemişti. Ekonomideki bu dalgalanma sonrası tüm gözler hükümete çevrilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasaları rahatlatacak bir açıklama yaptı.

"Onların doları varsa bizim de halkımız var”

Dolardaki artış hakkında dün akşam da Rize açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onların doları varsa bizim de halkımız, Hakk'ımız var demişti” demişti.

AK Parti’den de açıklama geldi

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da, "Dolar şimdi çılgın bir partide kendinden geçme hali içinde" dedi.

‘İçeride dışarıda' manipülatif hareketler oluşturuldu

Türkiye büyüyüp güçlendikçe önündeki yolun dikleştiğini ifade eden Bostancı, bu milletin bu kader tepesini aşacağını, toplumsal algıdaki bozulmanın önemli bir kısmını 'içeride dışarıda' manipülatif hareketler oluşturduğunu, toplumun kendisi bu manipülasyonları reddetme yönünde bir tavır sergilemesi durumunda 'manipülatör'lerin kendi zayıf girişimiyle baş başa kalacağını söyledi.

“Dolar şimdi çılgın bir partide kendinden geçme hali içinde” diyen Bostancı, "Türkiye'nin 'anlık, ve kimin kazanıp kimin kaybedeceğinin asla kestirilemeyeceği' paritelerine bakarak davranmak yerine uzun dönemli paritelere bakarak TL'nin kazandırma gücünü görmek doğru ekonomik tutumlar için önemlidir” ifadelerini kullandı.

Doların derinlik sarhoşluğu gibi sürekli başkalarının katılımıyla akıldan ipini koparmış bir şekilde gittiğini belirten Bostancı, “Ancak bu çılgın parti muhakkak bitecek yine ekonomi kendi gerçekliğine dönecek. O gün kaybedenlerden olmamak için her 'çılgınlık' gibi bu çılgınlığa da dışarıdan bakmak yerinde olur. Türkiye'nin geçmiş tecrübeleri, üretim kapasitesi, imkanları, potansiyeli ve aklı üzerine analitik muhakeme sahibi olanlar şüphesiz bu dönemsel 'halisünasyonlara' kapılmayacaklardır” dedi.