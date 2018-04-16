Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi sınıf atladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan reformlar sayesinde ekonominin sınıf atladığını söyledi.

Güncellenme 16 Nisan 2018 12:09

Global Girişimcilik Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan reformlar sayesinde ekonominin sınıf atladığını söyledi.

Girişimcilere ihtiyaç var

Genç ve dinamik nüfusa ihtiyaç olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu nüfusa sahip olunmazsa yaşlanılacağını, yaşlı bir nüfusla da bir yere varmanın mümkün olmadığını, her şeyin temelinde insanın yattığını, insanın olduğu yerde emek, sermaye, yatırım olduğunu, diğerlerinin insanın türevi olduğunu, insanın türevi olduğuna göre yatırımın öncelikle insana yapılması gerektiğini, genç nüfusa Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu, insandan çekinilmemesi gerektiğini, bu girişimciliğin ruhunda insan olduğunu, girişimci insanlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Çok önemli destekler geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sadece Asya ile Avrupa'nın geçiş noktasında olmadığını, çok geniş bir alanda milyarlarca nüfusa hitap eden bir coğrafya olduğunu, daha çok yatırım yaparak, daha çok üreterek, daha çok istihdam oluşturarak yola devam etme kararında olduklarını, girişimcilere ve yatırımcılara çok önemli destek ve teşviklerin sağlandığını belirtti.

Girişimcilere büyük kolaylık

Önce yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili sonrasında da stratejik yatırımlar ile ilgili önemli adımlar attıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk etapta toplam yatırım tutarı 135 milyar lirayı bulan 23 projeye teşvik belgelerini verdiklerini, ihracata 6 milyar lira katkı sağlayacaklarını, aynı zamanda 34 bin doğrudan 134 bin de dolaylı bir istihdam çıkaracaklarını, bu teşviklerin iş dünyasına hayırlı olmasını dilediğini, bu düzenlemeler ile şirket kuruluşundan banka ipoteklerine kadar birçok kolaylıklar sağladıklarını söyledi.

Altın baskı unsuru olmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolarla sürekli kur baskısı olduğunu, devletlerin ve milletlerin kur baskısından kurtulması gerektiğini, altının tarih boyunca hiçbir zaman bir baskı unsuru olmadığını, bazı emperyal ülkeler Afrika'nın topraklarındaki altınları topladıklarını, dolara bir faydasının da olmadığını belirtti.

Suriye’de 7 yıldır bir süreç yaşanıyor

Suriye'de yaşananlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de 7 yıldır bir süreç olduğunu, bu süreç içinde emperyal güçler Suriye'den ne kadar insanı kendi ülkelerine çekip aldıklarını, Türkiye'nin 3.5 milyon insanı barındırdığını, onların gelip kimyasal silah deyip vurduklarını, konvansiyonel silahlarla ölenleri bir kenara koyup, sadece kimyasal silahlarla öldürülene bakmanın adalet olmadığını, böyle barışın olmayacağını söyledi.

Mültecilere yardıma devam edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 31 milyar dolar mülteciler için harcama yaptığını, AB'nin Türkiye'ye verdiği söz 3+3 milyar euro bizim hesaplara geçen, UNESCO vasıtasıyla Kızılay ve AFAD'a geldiğini, halen bir şey olmadığını, gelse de gelmese de Türkiye'nin o mültecileri misafir etmeye devam edeceğini belirtti.