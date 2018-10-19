Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimdeki sorunları bu sözlerle anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli eğitimde hem içerik hem sistem konusunda sıkıntılar olduğunu söyledi.

Güncellenme 19 Ekim 2018 14:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli eğitimde hem içerik hem sistem konusunda sıkıntılar olduğunu, yitiğin kaybedildiği yerde bulunduğunu, cevherin bu topraklarda saklı olduğunu, o zaman sorununun çözümünün de bu topraklarda aranması gerektiğini, eğitimde arzu edilen neticelerin elde edilmediğini, kısa zaman içerisinde atılan adımlarla yeni bir çıkış yeni bir dirilişin gerçekleşeceğini söyledi.

“İlk 500 üniversite arasında Türkler yok”

“Her zaman ifade ettiğim gibi başarı hangi işi yaptığınızla değil işi nasıl yaptığınızla ilgilidir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin devletiyle milletiyle kurumlarıyla kadim bir devlet ve millete sahip olunduğunu, her alanda kökleri derinlere inen kurumlara sahip olunduğunu, bugün en büyük 500 üniversite arasında esamesi okunmadığını vurguladı.

“Yitik kaybedildiği yerde bulunur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yitik kaybedildiği yerde bulunur. Cevher bu topraklarda saklı. O zaman sorunun çözümünü de burada arayacağız. Eğitimde arzu ettiğimiz neticeleri elde ettiğimizi söyleyemiyorum… İnşallah önümüzdeki kısa zaman içerisinde atacağımız adımlarla yeni bir çıkış yeni bir diriliş gerçekleştireceğiz” dedi.

“Tüm bunlar yoksa size hayat hakkı tanımıyorlar”

Hedefin eğitimi hem içerik hem sistem olarak Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına katkı sağalacak seviyeye çıkarmak olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkeleri ayakta tutmak için yürütülen çalışmalarda akademiyi ve özel sektör kuşun uçmasını sağlayan iki kanat olarak görüyorum. Bu bölgede hayatınızı sürdürmek istiyorsanız güçlü bir orduya, bağımsız bir ekonomiye sahip olacaksınız. Bunlara bilimsel altyapı oluşturacak bir akademiye sahip olacaksınız. Tüm bunlar yoksa size hayat hakkı tanımıyorlar. Türkiye ordusundan ekonomisinden her alanda oyalandı, geriletildi. Hedeflerinden uzaklaştırıldı” ifadelerini kullandı.

“Biz bunları üretir duruma geldik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşte 2002 sonunda göreve geldiğimizde milli savunmamızın yüzde 20 ihtiyacını karşılar durumdaydık. Ama biz bunu yüzde 65'e çıkarmış durumdayız. İhtiyaçlarımızda 'kongreden izin çıkmıyor' diyorlardı, kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Biz bunları üretir duruma geldik. Diğer eksiklerimizi de gidereceğiz. Buna mecburuz. Sınırlarımız içinde ve dışında ne yaşarsak yaşayalım asıl hedeflerimizden kopmadık, ne bela musallat edilirse edilsin yolumuzdan sapmadık” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Düne kadar ekonomik şantajlarla siyasi irademize ipotek konulmasına rıza gösterilirken kendi yol haritamızla yola devam ediyoruz. Büyük devlet olmak lafla olmuyor, icraatla oluyor. Daha düne kadar teröristlerle kendi sınırlarımızda dahi mücadele etmekte zorlanırken şimdi dünyanın her yerinde teröristlere hayatı zindan ediyoruz. Kaçacak delik arıyorlar. Nereden nereye geldik. İman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır. İnsani duruşumuzla da dünyanın takdirini kazanıyoruz.

“Biz sağlam durunca ellerini ovuşturanlar hüsrana uğradı”

Son günlerde döviz kuru yükseldi, faizler yükseldi diye birileri hemen ellerini ovuşturmaya başladı. Hedeflerimize kilitlendik, yolumuza devam ettik. Biz sağlam durunca ellerini ovuşturanlar hüsrana uğradı."