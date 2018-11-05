Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada başka ülkede yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların tamamını genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan tek ülkenin Türkiye olduğunu, ABD'nin bile böyle bir hizmet vermediğini söyledi

Güncellenme 05 Kasım 2018 12:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Otizm eylem planını yakından takip ettiğini, 513 bin engelli bireyin evde bakım hizmetinden yararlandığını, ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 7 bin engelliye hizmet verildiğini açıkladı.

Vatandaşların tamamını genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buna Amerika da dahil kimse yapmadı. Onlar hala sağlık reformunu gerçekleştiremediler'' dedi.

Engellilere yardım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 513 bin engelli bireyin evde bakım hizmetinden yararlandığını, ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 7 bin engelliye hizmet verildiğini, engelli bireylerin bakımlarına destek vermek için ortalama 650 lira engelli bakım ücreti ödendiğini söyledi.

Otizm açıklaması

Otizm eylem planını yakından takip ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlendiklerinden beri bir söz verdiklerini, insanı yaşat ki, devlet yaşasın anlayışıyla hareket ettiklerini, kökenine, meşrebine bakmadan, herkesi insan nazarında görerek hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarını, kadınlara ve engellilere yönelik pozitif yaklaşımları hayata geçirdiklerini ifade etti.

“Dünyadaki tek ülke Türkiye”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ileriye doğru gittikçe kurulan tuzakların mahiyetinin değiştiğini, tarihte eşi benzeri görülmemiş saldırılara maruz kalındığını, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışından taviz vermediklerini, vatandaşların tamamının genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan tek ülkenin Türkiye olduğunu, Amerika da böyle bir uygulamanın olmadığını, onların hala sağlık reformunu gerçekleştiremediklerini, devletle milletin bütünleşmesi durumunda hedefe ulaşmanın kolay olacağını, Türkiye’nin bu bütünleşmeyi sağladığını, terör örgütlerine pabuç bırakmayan, 15 Temmuz’da darbecilerin karşısına dikilen bir ülke olunduğunu belirtti.

“Kazanırsak, hep birlikte kazanacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bin yıldır yaşadığımız bu coğrafya yaşanacak bir ev değil, en büyük medeniyetlerin birikimini de bırakmıştır. Geleceğini bizimle birlikte gören yüzlerce milyon insanın beklentilerine de karşılık vermemiz gerekiyor. Bunun için çok çalışmalıyız. Dünyada garip gureba, fakir fukaranın olduğu ülkelere yardımda dünyanın bir numarası Türkiye. ABD ikinci sırada. Biz böyle bir ülkeyiz. Kazanırsak, hep birlikte kazanacak, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. İşte o zaman hep birlikte başka bir seviyeye ulaşacağız. Yeni Türkiye kendisiyle birlikte bölgesindeki herkes için yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Fırsatçılara, provokatörlere fırsat vermememiz gerekiyor” dedi.