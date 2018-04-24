Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün orada bir terbiyesiz vardı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'lilerin TBMM'deki sözlerine tepki gösterdi.

Güncellenme 24 Nisan 2018 12:22

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda yaşananlar hakkında, yapılanları tartışmaları asla kabul etmediğini, milli bayramı zehirleyenleri şiddetle kınadığını belirtti.

“Gece gündüz çalışacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim paketi dahil olmak üzere tatile girmeden yapılması gereken çok önemli şeyler olduğunu, sahada gece gündüz çalışamaya devam edeceklerini söyledi.

“Kılıçdaroğlu, Bakırköy’e kaçtı”

Meclis Genel Kurulu'ndaki tartışmaları tasvip etmediğini altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kişilerin kendi hastalıklı siyasetlerini milli bayramı zehirlemek için kullananları şiddetle kınadığını, darbecilerin açtığı yoldan kaçan zatın söylemlerinin şehitlere saygısızlık boyutuna ulaştığını, 15 Temmuz gecesi saat 23.17'de Kılıçdaroğlu'nun havalimanında tanklarla görüştüğünü ve oradan Bakırköy'e kaçtığını belirtti.

“Kahve içti”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahvesini içerken gelişmeleri takip ediyor. Biz daha sonra Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geliyoruz. Benim oradan nasıl geldiğimi Enerji Bakanımız, Eşim, çocuklarım vardı. Orada bir terbiyesiz vardı, sen benim nasıl indiğimi nereden biliyorsun? Sen 23.17'de Genel Başkanınla oradasın, biz uçakla Marmaris'ten geliyoruz" dedi.

“On binleri kandıramazsın”

Kendileri inerken f-16'lar ve helikopterlerin hala uçtuğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen CHP'lileri kandırırsın ama oradaki on binleri kandıramazsın. Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Siz hiçbir zaman kahramanca f-16'lara karşı duranlardan olmadınız, tanklara karşı duranlardan olmadınız. Hatta Bağdat Caddesi'nde alkışlayanlardan oldunuz" dedi.

"Dün orada bir terbiyesiz vardı…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle devam ettirdi: "Dün orada bir terbiyesiz vardı, kalkıp İstanbul emniyet müdürüyle şöyle konuşmuşuz, oraya da böyle inmişiz. İnsanda izan ahlak denen bir şey olur. Sen 23:17'de oradasın, biz ise Marmaris'ten oraya uçağımızla geliyoruz."