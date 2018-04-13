Cumhurbaşkanı Erdoğan, Duma'daki görüntüleri Putin'e göndermiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in özel temsilcisine Doğu Guta'da çekilmiş elinde bulunan videoları verdiğini söyledi.

Güncellenme 13 Nisan 2018 15:04

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ve Trump ile yapılan görüşmelerin ağırlıklı olarak Suriye içerikli olduğunu söyledi.

Doğu Guta’da çekilen videoları Putin’e göndermiş

Suriye'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, suların ısınmasının doğru olmayacağını, gelen Putin'in özel temsilcisine Doğu Guta'da çekilmiş elinde bulunan videoları verdiğini, havanın biraz yumuşağının söz konusu olduğunu söyledi.

Trump ile Suriye’yi değerlendirilmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Trump ile görüşmelerde Suriye'yi ele aldıklarını, Suriye'deki barışın temini için neler yapılabileceğini konuştuklarını, barışın tesisi ile bölgede yaşanan trajedinin sona ermesinin temenni olduğunu, Duma ve Doğu Guta'daki gelişmelerin can yakıcı, felaket adımları olduğunu, bunların video çekimlerinin olduğunu, Putin'in özel temsilcisine verdiğini, gelen özel temsilci ile bunların konuşulduğunu söyledi.

“İnsanları acımasızca öldürüyorlar"

Trump ile de konuların etraflıca ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sürece yaklaşımlarını sergilerken kendilerine ifadem, kimyasal silahların kullanılması sürecine koalisyon tutumunun önemli olduğunu, bizim tutumumuzun kararlı olduğunu belirttim. Kimyasal silahlar konusunda sert bir tutumumuz var. Kimyasal silahların dışında konvansiyonel silahları da gözardı edemeyiz. Kimyasal silahlarla mı insanlar daha çok ölüyor, konvansiyonel silahlarla mı? Konvansiyonel silahlarla da insanları acımasızca öldürüyorlar" dedi.

“Tüm koalisyon ülkelerinin yumuşamasını istiyoruz”

"Başta ABD olmak üzere, Rusya ve tüm koalisyon ülkelerinin yumuşamasını istiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meseleyi barışla noktalamak, havayı yumuşatmak gerek. bizim mücadelemiz teröristlerle bir mücadeledir, batının bunu bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.