Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dolar bizim yollarımızı kesemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doları olanlara “bozdurun” çağrısında bulundu.

Güncellenme 10 Ağustos 2018 15:28

Gümüşhane Çevre Yolu açılışında halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doları olanlara “bozdurun” çağrısında bulundu.

Batı’ya en büyük cevap

Doların Türkiye’nin yollarını kesemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yastığının altında doları olanların gidip bozdurmaları gerektiğini, doları altını olanların yerli parayla değiştirmesi gerektiğini, milletçe ülkeye operasyon çekenlere yanıtın böyle verileceğini, birlik ve beraberliğin Batı’ya verilen en büyük cevap olduğunu söyledi.

Ordu’daki vatandaşlara geçmiş olsun mesajı

Ordu'da yaşanan sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin bütün imkanlarıyla sel felaketinde zarar gören vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

“Hakk'a ve halka karşı sorumluyuz”

Bu mücadelede gerekirse yedi düvele karşı meydan okumaktan çekinmediklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en eli kanlı terör örgütlerine karşı koymaktan çekinmediklerini. sadece Hakk'a ve halka karşı sorumlu olduklarını, Türkiye’nin sorumluluğunu Hans’a değil, Ahmet’e olduğunu söyledi.

“Osmanlı’yı da böyle yıktılar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye diz çöktürmek için bugüne kadar yapmadıklarını bırakmadıklarını, koskoca Osmanlı çınarını binbir türlü hileyle yıktıklarını, ülke son yıllarda yeniden ulu bir çınar olma yoluna girdiğini, her türlü tehdit, baskı senaryonun Türkiye’ye sökmeyeceğini, milletin kimin kendisi için çalıştığını, kimin kendi hırsı için ortada dolaştığını iyi bildiğini belirtti.

“Boşuna heveslenmeyin”

Faiz lobisinin bu milletin sırtından kazanamayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Faiz lobilerine sesleniyorum, boşuna heveslenmeyin. Bu milleti çökertemeyeceksiniz. Bunlar bizim için ancak hedeflerimize yürüdüğümüz yollarda dönemsel araçlar olabilir” dedi.