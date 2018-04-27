Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diktatör görmek isteyen onlara baksın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkede diktatör görmek isteyenlerin bir gecede 15 milletvekilini başka partiye transfer edenlere bakması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 27 Nisan 2018 11:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkede diktatör görmek isteyenlerin bir gecede 15 milletvekiline, partisine, kamuoyuna ve milletimize hiçbir makul gerekçe göstermeden, siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirenlere bakması gerektiğini söyledi.

“Siyaset tek kişilik bir oyun değildir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin erken bir tarihe alınması kararından sonra tüm istişare kanallarını harekete geçirdiklerini, grup konuşmamın ardından başlayarak Başbakan Binali Yıldırım ile grup başkanvekilleriyle, hukukçularla sürekli istişare halinde olduklarını, siyasetin tek kişilik bir oyun olmadığını belirtti.

“Diktatörler bunu yapar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçlamalarına. Bu ülkede diktatör görmek isteyen, bir gecede 15 milletvekiline; partisine, kamuoyuna ve milletimize hiçbir makul gerekçe göstermeden, siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirtenlere bakmalıdır. Bunları sen seçmedin millet seçti bunları sen ağlatarak kendi evinden kabul edemeyeceği bir yere ihraç ediyorsun gönderiyorsun. Diktatörler bunu yapar. 24 Haziran seçimleri durduk yere ortaya çıkmış değildir. Türkiye bu noktaya gerçekten çok hayati tarihi hadiselerin ardından ulaşmıştır. Biz terör örgütleriyle mücadele ederken birilerinin de başka hesaplar içinde olduğunu 15 Temmuz darbe girişimiyle müşahede ettik" dedi.

“İşte meydan, çık”

Ana muhalefet partisinin eskiden beri sergilediği hadi seçime gidelim kuru sıkı efelenmelerini ciddiye almadıklarını söyleyen Erdoğan, "MHP'nin yaptığı erken seçim çağrısı üzerinden önemle durmamız gereken farklı bir iklimin oluşmasına yol açtı. Hodri meydan mı diyorsun? İşte meydan, çık. Şartlar bizi erken seçim çağrılarını daha fazla karşılıksız bırakamayacağımız bir noktaya getirdi" ifadelerini kullandı.

“AK Parti'yi milletle birlikte kurduk”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık 2 kongre olduğunu, bir tanesinin İzmir'de diğerinin de İstanbul'da olduğunu, Kadın Kolları'nın Gençlik Kolları'nın da kongrelerini aynı heyecanla tüm Türkiye'de gerçekleştirdiklerini, AK Parti'yi milletle birlikte kurduklarını belirtti.