Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet zulmünü ortadan kaldırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye'de devlet zulmünü ortadan kaldırdığını söyledi.

Güncellenme 19 Haziran 2018 16:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütünün hizmet etmek için kullanmaları gereken imkanları, paraları Kandil'e gönderdiğini ve örgüte teslim ettiğini ifade etti.

“Van bizim, Vanlı bizim”

Tüm kurumları seferber ederek adeta Van'ı yeniden ayağa kaldırdıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece depreme 16 katrilyon harcadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Van bizim, Vanlı bizim. Biz burada teröristleri, haramzadeleri, kendi halkının kanına susamış vampirleri gezdirmeyiz. Van, bu seçimde oyu kendisinden alıp iradelerini İstanbul'daki bir avuç marjinalin eline verenlerden inşallah tamamen kurtuluyor" dedi.

“Yatırımcı terörden korkmamalı”

Teşviklerle, desteklerle, hibelerle, altyapı yatırımlarıyla üzerimize düşenleri yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların önemli olduğunu ama girişimcilerin buraya gelmesi için bir şarta ihtiyacı olduğunu, terörden, teröristten korkmaması gerektiğini söyledi.

“CHP ve diğerlerinin terörle mücadele amacı yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin ağzından terörle mücadelenin duyulmadığını, diğerlerinin ağzından da bunun duyulmadığını, onların terörle mücadele diye bir derdi olmadığını, terörle mücadelenin sadece AK Parti'nin derdi olduğunu, yeri geldiğinde PKK'yı kullandıklarını, yeri geldiğinde FETÖ'yü sahaya sürdüklerini, yeri geldiğinde ise DEAŞ'ı Türkiye'nin üzerine saldıklarını, AK Parti'nin hepsinin üstesinden geldiğini belirtti.

“81 milyon vatandaşın tamamının birinci sınıf”

AK Parti'nin ret ve inkar politikalarını ve asimilasyonunu kaldırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkede artık Kürtlerin sadece Kürt olduğu için dışlanmadığını, 81 milyon vatandaşın tamamının birinci sınıf olduğunu, aynı haklara, aynı özgürlüklere sahip olduğunu, aynı temel hizmetlerden faydalandığını söyledi.

“Devlet zulmünü ortadan kaldırdık”

AK Parti'nin Türkiye'de devlet zulmünü ortadan kaldırdığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özgürlüklerden taviz verilmeyeceğini, geriye dönüşün asla söz konusu olmayacağını, Türkiye'yi yeniden terör bataklığına geri döndürmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

“Türkiye’de sadece terör yasak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede hala yasak olan tek bir şey var, o da terördür. Hiç kimsenin ne pahasına olursa olsun, Türkiye'yi yeniden terör bataklığına geri döndürmesine izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Arkasını eli kanlı katillere dayayarak demokrasi nutku çekenlerin demokrat değil, terörist yardakçısı olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağızlarından demokrasi lafını düşürmeyenlerin, ellerine fırsat geçtiğinde nasıl dünyanın en faşist, en gaddar, en zalim insanları haline dönüştüğünü gördünüz değil mi? Her fırsatta 'Kürtlerin hakları' diyerek sizi istismar ederken arkada yemedikleri haltı bırakmadılar" dedi.

“Hiç kimsenin almadığı riskleri aldık”

Terör meselesini bir ölçüde çözerek akan kanı durdurmak umuduyla siyasi tarihte hiç kimsenin almadığı riskleri aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin iyi niyetli adımlar attığını ama karşısındakilerin alçakça mukabelede bulunduğunu, Suriye halkına zulmederek kendilerine bir terör koridoru kurmaya kalkanlara dün Fırat Kalkanı'nda, bu yılın başında Afrin'de derslerini verdiklerini, şu an ise Münbiç'te verdiklerini, Suriye'de emperyal amaçları olan ülkelerin eteğinin altına girip kantonculuk oynayanlar, derslerini birer birer aldığını söyledi.