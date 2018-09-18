Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ders kitaplarını basmıyoruz dediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ders kitaplarının gecikmesinin arkasındaki gerçeği ilk kez anlattı.

Güncellenme 18 Eylül 2018 14:27

İstanbul'da düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ders kitaplarının ücretsiz dağıtımının provoke edildiğini, “basmıyoruz” dediklerini, bu sorunun da hallolduğunu söyledi.

“Bu alanda köklü reformlar gerçekleştirdik”

Daha önceki hükümetlerin göstermesi gereken kararlılığı AK Parti’nin gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitim öğretim meselesinde asla böyle gelmiş böyle gider kolaycılığına kapılmadık. Bu alanda köklü reformlar gerçekleştirdik. Tek tipçi, yasakçı eski eğitim öğretim mantığını bir daha geri gelmemek üzere rafa kaldırdık. Çok daha özgürlükçü, çok daha demokratik bir yapıya kavuştuk. Fatih Projesinden seçmeli derslere, imam hatiplerden 4+4+4'e kadar attığımız adımlar dirençle karşılaştık. Bu direnç eğitim-öğretim konusunu ideolojik çekişmelerinin aracı haline getirenlerden geldi” dedi.

“Hiçbir başarıya zahmetsiz ulaşılmaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiçbir başarıya zahmetsiz ulaşılmaz. Zahmet olmadan rahmet de olmaz. önüne çıkan engellere bakıp da bundan yılan hiç kimse menzile ulaşamaz. Biz diğer alanlarda olduğu gibi eğitimde de önümüze çıkan engellere aldırmadık. Reform çalışmalarımızı devam ettirdik ve önemli başarılara imza attık. Geriye dönüp baktığımızda verdiğimiz sözlerin neredeyse tamamını yerine getirdiğimizi görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bilim ve sanat merkezi sayımızı 135'e yükselttik”

16 yılda 605 bin 450 yeni öğretmen ataması yapıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vasıflı olmadan vasıflı öğrenci yetiştiremezsiniz. 81 ilde 288 bin adet derslik inşa ederek derslik sayımızı 575 binin üzerine çıkardık. Fatih Projesi ile 433 bin sınıfın tamamına etkileşimli tahta yerleştirildi. Okullarımıza 2 bin 84 elektronik kütüphane kazandırdık. 2002'de sadece 58 fen lisesi varken bugün bu sayı 310'a yükseldi. Bilim ve sanat merkezi sayımızı 135'e yükselttik. Bizim okullarımızda da beden eğitimi derslerini yaptığımız yerler vardı, şu anki sınıflar gibiydi. Artık spor salonlarımız olması lazım. Laboratuvar sayımızı 37 bine taşıdık” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Üniversiteye girişte katsayı engelini kaldırarak çocuklarımızın ayrımcılığa maruz kalmasının önüne geçtik. Erkeklerin olduğu kadar kızlarımız da okusun istiyoruz. Zengin kadar fakir de kaliteli eğitime kavuşsun istiyoruz. Hiç bir evladımızın maddi sorunlar nedeniyle okullardan uzaklaşmasın istiyoruz. Artık ailelerimiz şu soruyu sormuyor; Acaba kitaplarımızı alabilecek miyiz? Biz bunları düşünürdük. Kırtasiyeciye kitap, kalem, defter gelmiyordu ki. Biz sıraların üzerine kitapları koyacağız, eğitim-öğretim başladığı anda öğrencilerimiz kitaplarını sıralarda bulacak. Gençler siz teksir notunu bilir misiniz? Biz teksir kağıtlarıyla ders çalıştık. Bu şartlarda okuduk. Öğrencilerimizin bunları yaşamasını istemiyoruz.

“Kaliteyi de teknolojiyi de yakalayan bir ülke Türkiye”

Türkiye artık ilim noktasında bir yokluklar ülkesi olmayacak. Kaliteyi de teknolojiyi de yakalayan bir ülke Türkiye. Öğretmenlerimiz başka sıkıntılarla cebelleşme durumunda kalmıyor. Bugün itibariyle Türkiye eğitim-öğretim alanında sıçrama yapacak konuma ulaşmıştır. Hayat her gün yenilenen dinamik bir süreçtir. Değişim ve yenilik insan hayatının ayrılmaz bir parçasıdır Günümüzde değişim dinamiklerinin çok daha hızlı çalıştığını görüyoruz. Öğrencilerimiz artık çok farklı bir iklimde öğretim hayatına başlıyor. Çocuklarımız artık bilgisayar başında insanlığın bütün birikimine ulaşabiliyor.

“Artık daha farklı projeleri gündemimize almamız gerekiyor”

Çocuklarımızı belli kalıplara sıkıştırmak yerine onların kendi özelliklerine göre evlatlarımıza yaklaşmalıyız. Çocuklarımızın çoğunun bedeni sınıfta ama zihinleri başka yerlerde. Zira çok ciddi bir uluslararası kuşatma altındayız. Bizim de artık daha farklı projeleri gündemimize almamız gerekiyor. Bütün meslek liselerinde okuyan öğrencilerimize pratik kazandırma çalışmalarını çok önemsiyorum.