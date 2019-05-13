Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbe çağrısı yapanlar kimlerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin kazanı kaynatıp darbe çağrısı yaptığını ve halkın 23 Haziran'da gereken cevabı vereceğini söyledi.

Güncellenme 13 Mayıs 2019 11:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul'un ve 80 vilayetiyle tüm Türkiye'nin ihtiyacı darbe çığırtkanlığı yapanlar değil, 15 Temmuz'da olduğu gibi canı pahasına istiklaline ve istikbaline sahip çıkan milletin bizatihi kendisidir" dedi.

“Bunlar imayı bırakın tehdit ediyor”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tehdit ettiğini ileri süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anayasanın 138. maddesini ayaklar altına alıyor ama buna karşı hiçbir ses yok. İma dahi edemez, ben söylemiyorum Anayasa söylüyor. Bunlar imayı bırakın tehdit ediyor. Sandıktan korkan siyasetçilerin olduğu tek yer bizim memleketimizdir. Halbuki bir yerde seçim yapılıyorsa, gerektiğinde yenileniyorsa orada demokrasi işliyor demektir. Bu demokrasi nasipsizleri ne yaparsa yapsın umursamayacak ve sonuna kadar milli iradenin sandığın yanında yer almasını sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

"Kazanı kaynatıp darbe çağrısı yapanlar kimlerdir?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kazanı kaynatıp darbe çağrısı yapanlar kimlerdir?” sorusunu sorarak, “Milletim gereken dersi bunlara 23 Haziran'da verecektir. Dağdan talimatlar geliyor. Sandıklardan oy çalanlarla milletimin bir arada olacağına zerre kadar ihtimal veremiyorum” dedi.

"Milli irade bizim her şeyimizdir”

Seçimin yeniden yapılması ve gerektiğinde yenilenmesi demokrasinin işlediğinin göstergesi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli irade bizim her şeyimizdir, sonuna kadar savunacağız. Vesayet heveslilerinin kazanı kaynatarak birilerine kullanışlı ortam hazırlamasına asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.