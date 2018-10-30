Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyeti laf ile değil, icraat ile kutladık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın açılışı ile Cumhuriyeti laf ile değil, icraat ile kutladıklarını gösterdiklerini söyledi.

Güncellenme 30 Ekim 2018 12:25

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitimde sağlam ve terbiye üzerine kurulu bir sistemin hayata geçirileceğini, 2023 eğitim vizyonunun insandan başlıyor olmasını isabetli bulduklarını, Danıştay Sempozyumunda yargı sistemi ile ilgili görüşleri kamuoyu ile paylaştıklarını, özellikle “andımız” ile ilgili kararı doğru bulmadığını bizzat konunun muhataplarına ifade ettiklerini söyledi.

“Cumhuriyeti laf ile değil, icraat ile kutladık”

Dün dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nın hizmete açıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyeti laf ile değil, icraat ile kutladıklarını, bu kutlamanın günü birlik olmadığını, bu kutlamaya yıllarca devam edileceğini, buranın 29 Ekim 2019 yani Cumhuriyetin 95'inci yılında açılmıştı denileceğini ifade etti.

“Dünyaya buradan dağılım olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonu İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdiklerini, bahane ederek gelemeyenler olduğunu, gönül olmadıktan sonra bahanenin çok olduğunu, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan havalimanının ülkeye, bölgeye ve tüm dünyaya hayırlı olmasını dilediğini, burasının artık bir merkez olduğunu, dünyaya buradan dağılım olacağını söyledi.

“İstanbul Havalimanı 42 ayda bitti”

İstanbul Havalimanı’nın 42 ayda bittiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarına yakışanın bu olduğunu, Berlin Havalimanı’nın hala bitmediğini, ondan 3-4 kat büyük olan İstanbul Havalimanı bittiğini, Berlin Havalimanı’nın bitmedi dediklerini, inanıp azmettiklerini, burada havalimanı olmaz diyenlerin olduğunu gördüklerini, burasının yumuşak zemin diyenlerin havalimanının nasıl olduğunu gördüklerini ve göreceklerini belirtti.

“200 milyona kadar kapasite olacak”

İki pistin hayata geçirildiğini ve diğerlerinin inşaatının devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “150 milyon, ihtiyaca göre 200 milyona kadar kapasite olacak. Pist sayısı yakında 3'e, hepsi tamamlanınca 6 piste çıkacak. Atatürk Havalimanının buraya taşınma işlemi yılbaşına kadar sürecek. Türkiye hava ulaşımı ve lojistikte de en üst lige çıkmıştır. İstanbul Havalimanı vergiler hariç 32,4 milyar Euro’luk bir ekonomik büyüklük kazandırdı. Sözleşme süresince devlete ödenecek kira bedeli 22 milyar 152 milyon Euro… Ülkemizde yıllarca milletimizin pek çok ortak değeri gibi Gazi Mustafa Kemal'i, Cumhuriyet Bayramımızı, Zafer Bayramımızı da kendi tekellerine almaya çalışan bir kesim var. Bu kesimin ne Cumhuriyete ne milletimize ne de ülkemize en küçük bir faydalarının dokunduğu, en küçük bir hizmetlerinin geçtiği vaki değildir” dedi.