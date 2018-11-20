Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin yarattığı tahribatı gidermek bize düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a ve İzmir'e suyu AK Parti'nin getirdiğini söyledi.

Güncellenme 20 Kasım 2018 12:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair açıklamalarda bulundu.

CHP’yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde, İstanbul'da evlerin muslukları hariç her yerinin aktığını, İstanbul'a suyu getirdiklerini, Haliç'ten çöp aktığını, İzmir’in suyunun bile olmadığını, onu da AK Parti’nin çözdüğünü söyledi.

Millet düşmanlarına en büyük ders verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere fazla kalmadığını, 4 ay sonra halkın bu ülkenin düşmanlarına en büyük dersi sandıkta vereceğini, 31 Mart’ta vatansever bir topluluk olarak sandıkta milletle bütünleşmelerinin bir başka olacağını vurguladı.

Adaylar yakında açıklanacak

Temayül yoklamalarının sona erdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayların büyük ölçüde belirlendiğini, yakında bir gelecekte paylaşacaklarını ifade etti.

Bu kişiler hiçbir zaman AK Partili olamamış

AK Parti’ye yönelik bazı eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceklerini, ‘Ben aday gösterilmedim' diyerek partiye sırtını dönenlerin ve kendilerine başka mecralar arayanların zaten hiçbir zaman AK Partili olamadığını söyledi.

İzmir’e de suyu AK Parti götürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni devraldıklarında Haliç'ten çöp aktığını, İstanbul'da evlerin muslukları hariç her yerin aktığını, o dönemde şehirde su sorunu yaşandığını, İstanbul'a suyu AK Parti’nin getirdiğini, Haliç’ten çöp aktığını, İzmir'in bile suyunun olmadığını, onu da AK Parti’nin çözdüğünü, CHP'nin yarattığı tahribatı gidermenin de kendilerine düştüğünü söyledi.