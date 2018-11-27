Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li belediyeleri bu sözlerle eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin hizmet ve projeden uzak bir anlayışla Türkiye siyasetini zehirlediğini söyledi.

Güncellenme 27 Kasım 2018 13:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisinin CHP tek parti döneminden beri hizmet ve projeden uzak bir anlayışla Türkiye siyasetini zehirlediğini söyledi.

O belediyeler Türkiye gerçeklerini yansıtmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belirli kesimlerin ideolojik fanatizmlerini istismar ederek kurdukları düzeni korumak gayretinde olduğunu, bu nedenle CHP’nin oyunu artırmak için teslim aldığı kesimlerin gözlerini açmasını engellemek için siyaset yaptığını, Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli gibi yerlerin Türkiye gerçeklerini yansıtmadığını, Türkiye’nin yanıp şaha kalkmasının bunların umurlarında olmadığını, buralardaki seçmen profilinin Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluştuğunu belirtti.

Bugünlere büyükşehir sayesinde geldiler

Bu ilçelerde yaşayan sağduyulu vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ilçelerin bugünkü seviyesine, belediyelerin değil büyükşehir belediyesinin ve hükümetin yatırımları sayesinde geldiğini söyledi.