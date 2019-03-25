Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP-PKK ilişkisini deşifre etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan; CHP ile PKK arasındaki bağlantıyı gözler önüne sererek, "Bu ülkenin teröre bulaşmış teröristlerle yönetilmesine müsaade edemeyiz" dedi.

Güncellenme 25 Mart 2019 10:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin teröre bulaşmış teröristlerle yönetilmesine müsaade edemeyiz, bunların önünde duracağız" dedi.

“CHP bütün umudur HDP’ye bağlamış durumda”

HDP’nin İstanbul, İzmir ve Ankara adaylarının olmamasına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin bütün umudu bu partiye bağladığını, İzmir'in sadece 14 ilçesindeki CHP listelerinde terör örgütü PKK ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini, bunların 19’unun direkt dağ kadroları ile bağlantılı olduğunu, sadece bu örneğin bile CHP ile PKK arasındaki ittifakı gösterdiğini dile getirdi.

Döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Gelebileceği yere geldi. Seçimin arkasında bu manipülasyonları yapan bankaların üzerine çok sert bir şekilde gideceğiz. Bunların gözünün yaşına bakmayız. Şu anda BDDK'nın attığı adım bunu bir örneğidir. Uluslararası camiada da bunu yapanların üzerine gideceğiz. Bu noktada onlara da gerekli darbeyi SPK da indirdi. BDDK da indirdi” ifadesini kullandı.