Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP pisliktir, çöplüktür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi göreve gelmeden önce Ümraniye'de çöplük faciası olduğunu, o yıllarda CHP'nin yönetimde bulunduğunu söyledi.

Güncellenme 11 Mayıs 2018 12:23

CHP'nin yönetimde bulunduğu 1993'te Ümraniye'de 39 kişinin hayatını kaybettiği çöplük patlamasını hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin pislik, çöplük, hava kirliliği ve susuzluk olduğunu söyledi.

“Taşmak için önce dolmak gerek”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hayata geçirme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençliğin insanın eline bir kere gelen bir fırsat olduğunu, bunun çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, taşmak için önce dolmanın gerektiğini vurguladı.

“Gençler AK Parti ile büyüdü”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın parlamentodaki zaferinin kendileri için çok ama çok önemli olduğunu, onun için çalışılacağını, salonda bulunanların çoğunun AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde ilkokula bile başlamadığını, bu gençlerin AK Parti'nin inşa ettiği ülkede büyüdüğünü, bu ülkede büyüklerin yaşadığı dönemler olduğunu, o Türkiye ile bu Türkiye arasında çok büyük farklar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızla nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediğimizi tartışıyorduk. İdeallerimiz, projelere dönüşüyordu. Milletimizin teveccühü ile görev üstlenince de sorumluluk geldi. Benim göreve geldiğimde Ümraniye'de çöplük faciası vardı. Kim vardı o zaman, CHP vardı. CHP pisliktir, çöplüktür, hava kirliliğidir. CHP susuzluktur. İstanbul'a geldiğimde su yoktu, benzin istasyonları gibi su istasyonları kuruluyordu. 180 kilometreden su getirdik, bizden sonra su problemi kalmadı. Sonuçta da 16 yılda 3.5 kat büyüttüğümüz bir Türkiye fotoğrafı çıktı. Tüm insanlık ve ülkemiz için hayaller kurun. Ancak bu şekilde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında görev alabilirsiniz."