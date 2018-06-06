Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP kirliliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'ye yüklendi.

Güncellenme 06 Haziran 2018 16:44

AK Parti'nin Muğla mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle ilgili "Bu ara Bay Muharrem'e bir şeyler oldu. İmam hatiplere kafayı takmış. 'İmam hatip mezunu değilim ama imam hatipte 3 sene öğretmenlik yaptım' diyor. Sana olamazsın diyen mi var? Ama diyorum ya sen daha çırak bile olamadın" dedi.

Avrupa’daki Türklere çağrı

Avrupa'daki seçmenlere de seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batılı kardeşlerim yarın oylama başlıyor. Aman ha sıkı durun, Avrupa'da da sandıkları patlatın" diye konuştu.

İnce’den çırak bile olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokrasilerde seçimin er meydanı olduğunu, ne kadar çok adayla yarışılırsa o kadar memnun olunacağı, Muharrem İnce'ye bu aralar bir şeyler olduğunu, imam hatiplere kafayı taktığını, 'İmam hatip mezunu değilim ama imam hatipte 3 sene öğretmenlik yaptım' dediğini, garip bir adam olduğunu, ne zaman ne söyleyeceğinin belli olmadığını, İnce'den çırak bile olamayacağını söyledi.

CHP çöplüktür

Çıraklığını belediye başkanlığı döneminde yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönemde İstanbul'da çöp dağları olduğunu, o zamanlar CHP'nin ülke yönetiminde olduğunu, CHP'nin kirlilik, susuzluk, çöp dağı olduğunu, çöp dağının patladığını, CHP yönetimindeki Ümraniye'de 39 vatandaşın öldüğünü, kendisinin oraya stat yaptığını hatırlattı.

Türkiye’yi eski günlerine döndürmek istiyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim meydanında yaptıklarını yapacaklarını anlattıklarını, 2023, 2053, 2071 vizyonlarını anlattıklarını, muhalefetin sadece yıkmayı anlattığını, onların kafalarında ve kalplerinde bu millete dair samimi bir projenin olmadığını, daha yola çıkarken açıkladıkları projenin Türkiye'yi eski günlerine geri döndürme projesi olduğunu söyledi.

Tek adam Kılıçdaroğlu’dur

Tek parti dönemi CHP'sine güzelleme yaptıkları da olduğunu ileri süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek adam tek adam diyor Bay Kemal, tek adam varsa sensin. Cumhurbaşkanı adayı olan arkadaşını 'gel bakalım Muharrem' diye çağırıyorsun" dedi.