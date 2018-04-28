Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP demek tezek demektir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'deki çöplük patlaması sonrası ölenleri hatırlatarak, "CHP demek tezek demektir" dedi.

Güncellenme 28 Nisan 2018 12:50

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP demek susuzluk demektir. CHP demek Ümraniye'de çöplük patlaması demektir. Sen benim vatandaşımı tezekten kurtarıyor musun? Çünkü CHP demek tezek demektir" ifadelerini kullandı.

“Vekil sayısı 600’e çıkıyor”

Yeni sistemde vekil sayısının 600'e çıkacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vekillerin 98 tanesini tek başına İstanbul'un seçtiğini, İstanbul'da iddia ve güç sahibi değilseniz, Türkiye'de güç sahibi olmanı neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi.

“İstanbul çok önemli”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul yaklaşık 9.5 milyonluk seçmeni ile 24 Haziran'ın belirleyicisi olacağını, İstanbul'un seçimler için önemli olduğunu, yüzde 48,6'nın önemli bir başarı olduğunu ama AK Parti için hedefin daha yüksek olduğunu, bu oyların üzerine 1 - 1.5 milyonun koyulabileceğine inandığını, İstanbul'un Türkiye'nin kazanılmasında hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

“Hedef sadece Cumhurbaşkanlığı değil”

Hedefin sadece Cumhurbaşkanlığını almak olmadığını belirten Erdoğan, parlamentoyu da AK Parti'nin alması gerektiğini, Cumhur İttifakı olarak parlamentonun alınması gerektiğini, özellikle ana muhalefet partisine ve terör destekli partiye gereken dersin verilmesi gerektiğini ifade etti.

“Kanal İstanbul’la dünyaya mesaj vereceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en büyük projesinin Kanal İstanbul olacağını, bunun bir dünya projesi olduğunu, bu projeyle dünyaya mesajın verileceğini söyledi.

“CHP demek tezek demektir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Sen benim vatandaşımı tezekten kurtarıyor musun? Çünkü CHP demek tezek demektir. Benim Erzincan Refahiye'deki bacım tuşa basıyor sıcak su geliyor. Benim 81 ilde bütün halkım batı ne yapıyorsa onu yapıyor. Ve onları da geçeceğiz. Şehrin yeşil alanlarını çoğalttık, neden modern bir şehir. İstanbul'da bugün üniversiteli sayısı 890 bini aştı. İstanbul'a yaptığımız hizmetler yetmiyor. Bunun kısa bir özetini yaptık. Kampanya süresinde animasyonlarla bunu daha net anlatacağız. 54 günde girilmedik sokak kalmayacak. Yaptıklarımızı her fırsatta, her yerde vatandaşımıza anlatmanızı rica ediyorum. Muhalefetin yaptığı bir şey yok. Bu yüzden neyi yaptığını söyleyecek, böyle bir şey yok."