Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'den dünyaya bu mesajı verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız" dedi.

Güncellenme 18 Mart 2019 13:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz. 1000 yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız" dedi.

Çanakkale'de ölen Yeni Zelandalı askerlere değinen Erdoğan, "Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacamızdan hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

“Yeni Zelanda'da oradan verdikleri mesajlarla bizi sınıyorlar”

“Çanakkale'de neler yaşandığını bilmeyen, verilen mücadeleyi anlamayan hiç kimseye bu ülkenin havası da suyu da ekmeği de helal olmaz” diyen Erdoğan, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını aradan geçen 1 asra rağmen hala sınamaya devam ediyorlar. Suriye sınırımızı taciz ederek, burada bir terör koridoru kurmaya çalışarak sınıyorlar. Aynı şekilde Irak'ta. Kıbrıs'ta haklarımıza tecavüz etmeye kalkarak bunu sınıyorlar. Ege'de denize ayak basamaz hale getirmeye çalışarak bunu sınıyorlar. Sokakları karıştırarak, darbe girişiminde bulanarak, karanlık ittifaklarda bulunarak bizi sınıyorlar. Ülkemizden 16 bin 500 km uzaklıkta Yeni Zelanda'da oradan verdikleri mesajlarla bizi sınıyorlar.

“Kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladık”

Çanakkale'den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki, mesajınızı aldık. Hislerinizi de niyetinizi de anladık. Kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkarak 50 Müslümanı öldürmesinin ne olduğunu anladık. Aldığımız nefesi bize çok gördüğünüzü anladık.

“Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz”

Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz. 1000 yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.

“Çanakkale'yi barışın, kardeşliğin sembolü olarak görüyoruz”

Biz Çanakkale'yi barışın, kardeşliğin sembolü olarak görüyoruz. Çanakkale bizim için namusunu çiğnetmeyen ve çiğnetmeyecek olan Asım'ın neslinin sembolüdür. Ve Asım'ın nesli de burada. Dostça gelirseniz sizi ağırlayacaklar, düşmanca gelirseniz de ona göre muamele edecekler. Tıpkı çukur açan teröristlere, sınırımıza musallat olan DEAŞ'lı katillere yaptığımız gibi ayak bastığınız yere gömecekler.