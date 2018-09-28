Cumhurbaşkanı Erdoğan: Can Dündar ajandır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine sorulan Can Dündar sorusuna, "ajandır, devletin sırlarını ifşa etmiştir” sözleri ile cevapladı.

Güncellenme 28 Eylül 2018 14:56

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Can Dündar bir ajandır

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazetecinin Can Dündar’la ilgili sorduğu soruya, "Şu anda bu kişi (Can Dündar) Türk yargısına göre bir mahkumdur, ajandır, devletin sırlarını ifşa etmiştir” ifadeleriyle cevap verdi.

En doğal hakkımız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de 5 yıl 10 ay hapse mahkum olan Can Dündar gibi bir suçluyu istemenin en doğal hakkı olduğunu söyledi.

Neden katılmadı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel’in ortak basın toplantısına katılıp tutuklu gazetecilerle ilgili soru soracağını ileri süren Can Dündar, daha sonra bu kararından vazgeçtiğini duyurmuştu. Can Dündar’ın fikrini neden değiştirdiği ise merak konusu.