Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilere yapılan saldırıyı bu sözlerle eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslama yönelik saldırıların bireysel taciz çizgisinden çıkarak toplu katliam boyutuna ulaştığını söyledi.

Güncellenme 15 Mart 2019 12:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; dünyada İslam düşmanlığının yükselişinin seyredildiğini ve teşvik edildiğini belirterek, bunun bireysel taciz çizgisinden çıkarak toplu katliam boyutuna ulaştığını söyledi.

“Nefretle kınıyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni Zelanda'da cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

“Fevri bir davranış denilerek geçiştirilemez”

Saldırının, uzun bir planlamanın ve motivasyonun sonucu olduğunu belirten Erdoğan, fevri bir davranış denilerek geçiştirilemeyeceğinin belli olduğunu söyledi.

“Batı toplumlarını kanser gibi ele geçiriyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi ve şahsımı da hedef alan katilin temsil ettiği anlayışın Batı toplumlarını bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığı açıktır" dedi.

Dünyaya çağrı

Tüm dünyaya seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özellikle Batı ülkelerini insanlığın tamamını tehdit eden bu tehlikeli gidişe karşı süratle tedbir almaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.