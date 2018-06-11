Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyüme rakamları için ne dedi?

TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü. Erdoğan, Türkiye'nin G20 ülkeleri içinde ikinci sırada yer aldığını duyurdu.

Güncellenme 11 Haziran 2018 10:43

TÜİK, 2018'in Ocak ve Mart dönemine ait dönemsel gayrisafi yurtiçi hasıla verisini açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü. Bu veriler ise beklenen büyüme oranlarının üzerinde geldi. Geçen senenin son çeyreğinde yüzde 7,3 büyüyen Türkiye ekonomisi, yılın tamamında yüzde 7,4 büyüyerek bir rekora imza atmıştı.

Finans uzmanları bu rakamı beklemiyordu

AA Finans 2018 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlarına göre ekonomistler, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,9 büyüme bekliyordu. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,7 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK verilerine göre, üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2018 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla %21,9 artarak 792 milyar 691 milyon TL oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı

Büyüme rakamlarıyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdüğünü, OECD ülkeleri arasında birinci olunduğunu, Türkiye'nin G20 ülkeleri içinde ikinci sırada yer aldığını, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam edildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında yakalanan yüzde 7,4 büyüme oranının ardından 2018 yılına da hızlı başladıklarını, tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam edildiğini vurguladı.