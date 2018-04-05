Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük terbiyesizlik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizleri artıran Merkez Bankası'na sert sözlerle yüklendi.

Güncellenme 05 Nisan 2018 09:50

AK Parti'nin 2 Nisan'daki MYK toplantısında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'na sert sözlerle yüklendi. Hürriyet bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK toplantısındaki konuşmalarına yer verdi.

Uyarılarını dikkate almadılar

Geçtiğimiz günlerde ekonomi yönetimine açıktan eleştiriler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eleştirilerini AK Parti'nin son Merkez Yürütme Kurulu toplantısında da sürdürdü. Erdoğan'ın sert tepkilerini Başbakan Binali Yıldırım'ın yumuşatmaya çalıştığı iddia edildi. Özellikle faizlerin düşürülmemesiyle ilgili görüşlerini yinelediği belirtilen Erdoğan'ın bu konuda uzun süreden beri yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını söyledi.

“Karar alıyoruz uygulamıyorlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışına gitmeden önce faizlerle ilgili bir toplantı yaptıklarını, düşürülmesinden bahsettiklerini, Nurettin Canikli ve Nihat Zeybekci'nin de orada olduğunu, sonra kendisi yurt dışındayken, Merkez Bankası'nın faizleri artırdığını, böyle bir şeyin olmaması gerektiğini, onların aldığı kararın bedelini kendilerinin ödediğini söyledi. Erdoğan ayrıca, "İyi de onların aldığı kararın bedelini biz ödüyoruz. Bir de tek adamlık derler, bu nasıl tek adamlıksa, karar alıyoruz uygulamıyorlar" dedi.

Ekonomi kurmaylarına sitem

Arkasından iş çevrildiğini ileri süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi konusunda bazı arkadaşlarımızın açıklamaları çok yanlış. Ekonomik göstergelere bakıyorsunuz en az 50 gösterge olumlu yönde gelişiyor, ama onlar sıkıntılı olan bir iki başlık üzerine konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.

“Büyük terbiyesizlik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun büyük terbiyesizlik olduğunu, sürekli faizlerin aşağı çekilmesi konusunda uyardığını, toplantılarda tamam dediklerini ama aksi yönde faiz düzenlemesi yaptıklarını, bunu saygısızlık olduğunu söyledi.