Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu ilk kez açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil'e yapılan operasyonlarda örgütün çok önemli toplantı alanlarının vurulduğunu ilk kez açıkladı.

Güncellenme 17 Haziran 2018 11:25

Katıldığı canlı yayında Kandil'e yönelik son operasyonlarda bölücü terör örgütünün toplantı alanının vurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin. 'Size bir kaç gün içinde iyi haberim var' dediğim buydu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölücü örgüt PKK'nın yapılandığı Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine yönelik operasyonların düzenlendiğini, şu anda Kandil'in üzerinde ısrarla durulduğunu, orada da ilk adım 20 uçakla 10 önemli hedefi vurduklarını, bunların cephanelik olduğunu söyledi.

Düzenlenen operasyonların ardından işi peşinin bırakılmadığı, istihbarat çalışmalarının sürdürdüğü vurgulayan Erdoğan, bu yeni çalışmalarda yeni bilgilere ulaştıklarını, yeni bilgilerle beraberde tekrar operasyonlarımızın yaptıklarını, bu son operasyonlarda oradaki çok önemli toplantı alanlarını vurduklarını, vurulduklarının kesin olduğunu, bunu ilk defa canlı yayında paylaştığını, yakın bir zamanda Silahlı Kuvvetlerin sitelerinde de yayınlanabileceğini ifade etti.

"Kandil'de toplantı halinde vurulanlar arasında ciddi isimler var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Biz bunu büyük ihtimal olarak görüyoruz" dedi.