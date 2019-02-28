Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların hiçbiri tesadüf değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye son 6 yıldır çok yönlü saldırıya maruz kaldı.

Güncellenme 28 Şubat 2019 16:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin son 6 yıldır çok yönlü saldırıya maruz kaldığını, bunların hiçbirinin tesadüf ya da hesapsız kitapsız olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu’na sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ankara'da İstanbul'da belediyeleri alırsak suyu ucuzlatacağım” dediğini, İzmir ve Muğla’nın CHP’de olduğunu ama ucuzlatamadığını, ucuzlatmadan ziyade su bile veremediklerini, İzmir’e DSİ aracılığıyla AK Parti’nin su getirdiğini söyledi.

28 Şubat’ın 22. yıldönümü

Bugünün 28 Şubat olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat 1997 postmodern darbesinin gününün 22. yıldönümü olduğunu, başörtülü kızların üniversitelere alınmadığı günün yıldönümü olduğunu, bu çilelerin CHP ile çekildiğini, bunun CHP zihniyeti olduğunu, başörtülü kızları odalarda hesaba çeken rektör yardımcısının daha sonra CHP'nin milletvekili olduğunu belirtti.

“Son 6 yıldır çok yönlü saldırıya maruz kalındı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'nin beka meselesinden bahsettiğimizde bazıları bunu istihza ile karşılıyor. Biz Türkiye'nin içinden geçtiği dönemin hassasiyetini tüm yönleriyle milletimizle paylaşıyoruz. Türkiye son 6 yıldır çok yönlü saldırıya maruz kaldı. Bunların hiçbiri tesadüf değildi. Hesapsız kitapsız değildi” dedi.

“CHP tarihinde yokluk kuyruğu vardı”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun darbeci ve darbecilerle beraber olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin geçmişinde de darbeler olduğunu, Menderes'in ipini çekenlerin zihniyeti neyse CHP’nin zihniyetinin de aynı olduğunu, CHP tarihinde yokluk kuyruğu olduğunu, bugün varlık kuyruğu olduğunu, halkı sömürmek isteyen simsarlara fırsat verilmemek için tanzim satışlarının başlatıldığını, bu sayede fiyatların yarı yarıya indiğini belirtti.