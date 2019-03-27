Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunları gördüm, acıdım

Erdoğan; AK Parti'den aday olamayınca başka partiden aday olanlara, "Bunun adı şehrine hizmet davası değil, nefsine hizmet çabasıdır" sözleri ile tepki gösterdi.

Güncellenme 27 Mart 2019 13:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; AK Parti’den aday olmadığı için başka partilere gidenler için "bunları gördüm, acıdım" dedi. Erdoğan, "Bunun adı şehrine hizmet davası değil, nefsine hizmet çabasıdır" ifadesini kullandı.

Kararsız seçmene sandığa gidin çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; kararsız seçmenlere yönelik mesajlar vererek, "Kullanılmayan her oy bu ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş yağ gibidir. Kızgınlık, küskünlük, ders verme hissiyatı başka şeydir, sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şeydir" dedi.

Milli iradenin tecelli ettiği yerin seçim sandığı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Pazar günü sandığa gitmeyen her vatandaşımız, kendi iradesini oraya gidip oyunu kullananların insafına terk ettiğini bilmelidir” ifadesini kullandı.

Kibirli davrananlara tepki

Kibirli davranan ve halkın gönlünü kıranlara uyarıda bulunan Erdoğan, "İnsanın olduğu her yerde hata da eksik de vardır, noksan da vardır. Önemli olan düzeltme iradesine sahip olmaktır. Biz bu kararlılığa sahibiz” dedi.

“Böyle bir yanlışa bir AK Partili asla düşemez”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milletine ülkesine hizmet etmek için kendisine tahsis edilen imkanları çarçur edenlerin bizim dünyamızda yeri yoktur. Bunun hesabını mutlaka verecektir. Saygısızlık eden, kibirli davranan herkes bizi de defterinden silmiş demektir. Ve yollarını da ayırmış demektir. Böyle bir yanlışa bir AK Partili asla düşemez” ifadelerini kullandı.

Başka partiden aday olanlara tepki

Başka partilerden aday olan AK Partili isimlere yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Bazı yerde bizden aday olmayanların hiç olmadık yerlerden adaylıklarını koyarak karşımıza çıktıklarını görüyorum. Dün Adıyaman’da Van’daydım. Bunları gördüm, acıdım. Bir taraftan dava diyeceksin bir taraftan da kalkıp hiç olmayacak bir partiden aday olacaksın. AK Parti'de siyaset yaparken, sırf aday olamadım diye başka yere gitmişsen bunun adı şehrine hizmet davası değil, nefsine hizmet çabasıdır."