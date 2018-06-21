Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara Osmanlı tokadı gerekir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'ye sert bir dille yüklendi.

Güncellenme 21 Haziran 2018 16:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş mitinginde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde Bay Muharrem'le ilgili çıkanları duyuyorsunuz değil mi? Adam dershane işletmiş, oradaki görevlilerin sigorta primini ödememiş. Daha ne diyeyim, bu adamlara bu ülke teslim edilebilir mi? Onun için bunlara bir Osmanlı tokadı gerekir" dedi.

"Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik"

"Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den önce demiryollarının adeta paslanmaya terk edildiğini, AK Parti'nin karayollarında olduğu gibi demiryollarında da çok ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdiğini ifade etti.

“Sizin buna gücünüz yetmez”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı sahtekar medya grupları, bizim bu şehir hastanelerine gölge düşürmek istiyorlar. Sizin buna gücünüz yetmez. Sizin sahtekarlığınız size kalır. Eşşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Olay bu. İnşallah Kahramanmaraş'a da şehir hastanesini kazandıracağız" dedi.

“Türkiye’de muhalefet açığı var”

Türkiye'deki muhalefet açığının bir türlü kapatılmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin çıtayı her seçimde aşağı çektiğini, AK Parti olarak 16 yıl boyunca sadece ülkeyi büyütmediklerini, aynı zamanda bu kokuşmuş anlayışla da mücadele ettiklerini, ülkede siyasetin kalibresini artırdıklarını söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı:

Siyaset gönül, sevda, aşk işidir. Siyaset, belli ilkelerle, prensiplerle, değerlerle yapılan, yapılması gereken bir vazifedir. Ahlakı, değeri, omurgası olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete bir faydası yoktur. Rüzgar gülü gibi esintiye bakarak yön değiştiren bir siyasi anlayışın varacağı yer ilkesizlik bataklığıdır.