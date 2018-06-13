Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara bir Osmanlı tokadı gerekmez mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Demirtaş'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak halka, "Trabzon'dan bunlar oy çıkar mı?" diye sordu.

Güncellenme 13 Haziran 2018 14:59

AK Parti'nin Trabzon mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonlunun adamın hasını iyi bildiğini, Trabzonlunun siyasetçinin hasını da iyi bildiğini, bu ülkeye hizmet eden ve etmeyenleri de iyi bildiğini, Trabzon'un karşısına Cumhur İttifakı ile geldiklerini söyledi.

Siyaseti rezil ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 tane milletvekilini bir yere gönderdiler. Bunlar siyaseti rezil ettiler. Bunlar milletin oyunu, milli iradeyi, siyaset mühendisliği masalarında meze yapacak kadar demokrasiye ihanet içindeler" dedi.

Vakit Trabzon vaktidir

Bazılarının alavere dalavere yaptığını ve kimsenin bu oyuna gelmemesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakitin Trabzon vakti olduğunu, son 16 yılda Trabzon'a 28 katrilyon yatırım yaptıklarını, Trabzon demenin futbol demek olduğunu, Trabzon'a 41 bin seyirci kapasiteli Şenol Güneş Stadı'nı kazandırdıklarını, Hüseyin Avni Aker Akçaabat'ın millet bahçesi olacağını ifade etti.

Kıraathaneyi, kumarhane sanıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'a en yakışanın yapılacağını, millet kıraathanesinin de aynı şekilde olduğunu, ana muhalefetin kıraathane ifadesinden hâlâ bir şey anlamadığını, kıraathane deyince kumarhane anladıklarını, kıraatın okumak olduğunu, Arapça'yı bildiğini, kıraathanenin okuma evi demek olduğunu, millet olunca milletin okuma evi, okuma yeri olduğunu, bundan sonra gençleri okuma kültürüne adapte edeceklerini söyledi.

Türkiye, G-20’de ikinci sırada

Türkiye'nin büyümede Hindistan'dan sonra G-20 ülkeleri arasında 2. sırada olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, OECD ülkeleri arasında 1 numara olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun esnafa 7.4'ten cebinize bir şey girdi mi diye sorduğunu, maliyeti 4.2 katrilyon lira olan 20 adet yol projesinin devam ettiğini belirtti.

Zigana Dağı aşılmaz olmaktan çıkarılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zigana Dağı'nın aşılmaz olmaktan çıkarıldığını, Zigana Tüneli'nin ve bağlantı yollarının da gelecek yıl bitirdiklerini, 20 yol projesinin tamamının 2 yılda tamamlanacağını, Zigana Tüneli de Trabzon Limanı'nın önemli limanlar arasında yer almasının sağlanacağını belirtti

Fındık sahiplerine müjde

Fındıkla ilgili sıkıntılara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, üreticileri mağdur etmeyecek bir çözümü de seçimin ardından bulacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Adaylığı açıklandı, beyefendi Edirne'deki terör örgütlerinin desteğindeki bir kişiyi gidip ziyaret etti. Trabzon'dan bunlar oy çıkar mı? Bunlar öyle ki, düşünün 7 Haziran seçiminden sonra Kürt kardeşlerimi sokağa çağırıyor, 53 Kürt kardeşimiz öldürüldü mü? Suç şu anda aday olan kişinin daveti. 15 yaşında Yasin Börü'yü bunlar öldürdü. Söylediği laf şu; 'Cumhurbaşkanı adayı bırak.' Ne demek 'Cumhurbaşkanı adayı bırak?' Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Bana göre bu yanlış bir gelişme, bunun da düzeltilmesi lazım. Mahkum değilmiş, tutukluymuş. Tutukluluğun nedeni çok önemli. Bunlara bir Osmanlı tokadı gerekmez mi? Ama sandıkta.