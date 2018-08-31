Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün dünden daha güçlüyüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırıları değerlendirdi.

Güncellenme 31 Ağustos 2018 16:08

Balıkesir’de Cuma namazı çıkışı toplanan vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye yönelik yapılan ekonomik tehditleri ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının son günlerde Türkiye hakkında yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

“Bugün dünden daha güçlüyüz”

“Bugün dünden daha güçlüyüz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yarın da güçlü olacağını belirterek, “Cuma'yı Zağnos Mehmet Paşa Camii'nde kıldık. Bu belde bu şehir Hasan Basri Çantay'ların şehri. Gönenmli Mehmet Efendi'nin şehri. Bu şehirde Zağnos Mehmet Paşa bu eseri inşa ve ihya etmiştir. Zağnos Mehmet Paşa Camii'nin başka bir özelliği var. Gazi Mustafa Kemal hutbe irad etti. Mehmet Akif Ersoy burada hutbe irad etti” dedi.

“Bizi bölemeyecekler”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben karşımda istiklal ve istikbal mücadelemizin insanlarını görüyorum. Bu kardeşinize verdiğiniz yüzde 50'den fazla destek için teşekkür ediyorum. Mart seçimlerinde daha güçlü olarak yürümeye varız değil mi? Beraber yürümeye devam edeceğiz inşallah. Bizi bölemeyecekler. Bu tehditlere sakın aldırmayın. Bu millet tehditlerle sindiremez” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Benim sizden bir ricam var: Ne olur birbirinizi çok sevin. Fitneye fesada yer vermeyin. Birbirinizi Allah için sevin.

“Biz size güveniyoruz”

Batı'nın ekonomik tehdidi bize sindiremez. Siz de dik durun. Biz size güveniyoruz. Türkiye'nin öyle anlatıldığı gibi derece kuruluşları sahtekar ve düzenbazları bırakın. Bu dünyada batan ülkelerin notunu 4 derece artıran bunlar. Bunlar, böyle teşkilatlardır. Ne durumdayız ona bakalım. Turizmde patladık, istihdamda gayet iyi gidiyoruz. Tarım ve hayvancılık da iyi. Bayramda 4 milyon civarında hayvan kurban edildi. Biz size inandık. Durmak yok, yola devam. Sağ olun, var olun. Sizlerle daha çok bir araya geleceğiz".