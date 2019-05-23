Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözlerle meydan okudu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm ekonomik saldırılara rağmen hedeflere doğru yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Güncellenme 23 Mayıs 2019 16:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Türkiye’nin küresel ekonomide en sert fırtınaların estiği dönemlerde dahi dimdik ayakta durmayı başardığını, tüm ekonomik saldırılara rağmen hedeflere doğru yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim ne sebeple olursa olsun ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe kalkışırsa 82 milyonun her birine zarar verdiğini bilmesi gerektiği belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Üretim, büyüme ve istihdam odaklı bir ekonomi programıyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirmekte kararlıyız. Bunu, çalışma hayatımızın tüm taraflarıyla birlikte başaracağız."