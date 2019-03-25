Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözlerle meydan okudu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye üzerinden oyun oynamaya çalışanlara sert bir dille meydan okudu.

Güncellenme 25 Mart 2019 20:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Mertçe karşımıza çıkmadıkları için mesajlarını ya Suriye'den ya Irak'tan ya Kandil'den ya Pensilvanya'dan ya Avrupa Parlamentosundan ya da 16 bin 500 kilometre uzaktan veriyorlar. Onlar bize mesajlarını piyonları aracılığıyla veriyor" sözleri ile Türkiye’ye kumpas kurmaya çalışan odaklara meydan okudu.

“Karşımıza mertçe çıkamıyorlar”

Türkiye’nin karşısına mertçe çıkamayanların ya Suriye’den ya Irak’tan ya Kandil’den ya Pensilvanya’dan ya da Avrupa’dan verdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye’ye mesajlarını piyonları aracılığı ile verdiklerinin altını çizdi.

“Kimse bu topraklarda kendini garip hissetmesin diye çabalıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; birilerinin kur manipülasyonu ile Türkiye’nin şahlanışını durdurmaya çalıştığını, bölgeler arasında gelişmişlik farkı olmasın diye gayret gösterdiklerini, kimsenin bu topraklarda kendini garip hissetmemesi için çaba harcadıklarını söyledi