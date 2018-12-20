Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözlerle İran halkına destek verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını ve bu süreçte İran'ın yanında olduklarını söyledi

Güncellenme 20 Aralık 2018 15:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi, barış ortamının tesisi için Türkiye ve İran’ın birlikte atabileceği çok adımlar olduğunu söyledi.

“Bölgenin istikrarı için irade tamdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ve bölgenin istikrarını hedef alan hiçbir oluşuma izin vermediklerini, bu konuda İran’la işbirliğini artırarak sürdüreceklerini, karşılaşılan ortak hedefleri bertaraf etmek noktasında iradenin tam olduğunu ifade etti.

“Kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz”

İran'a yönelik yaptırımlara karşı İran'ın yanında durmaya devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların yoğunlaştığı bu dönemde, kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını, Türkiye olarak bu kararları desteklemediğimizi bir kez daha vurguluyorum" dedi.