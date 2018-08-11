Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözlerle ABD'ye meydan okudu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yazık yazık. Siz NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz" sözleri ile ABD'ye tepki gösterdi.

Güncellenme 11 Ağustos 2018 13:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da sel felaketi nedeni ile yıkılan Cevizdere Köprüsü’ne ilişkin, ihalesini üç dört ay içerisinde, alışılmış bir ihale tarzıyla değil, hemen süratle yapacaklarını ve köprüyü de bitireceklerini söyledi.

Türkiye’nin tehdit edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu milletin tehdit dili ile yola getirilemeyeceğini, Türk milletinin hukuk dilinden, haktan anladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; hakkın, hukukun gereği neyse onu yapacaklarını, tehdide boyun eğmeyeceklerini, “Şunu bunu vermeyeceğiz” dediklerini, Türkiye’de olanların bize yeteceğini, bu milletin düştüğü yerden kendisi kalkacağını, bunun dün böyle olduğunu bugün de böyle olacağını, milletin ayakta durması gerektiğini söyledi.

ABD’dekilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yazık yazık. Siz NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz" dedi.