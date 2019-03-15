Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin kırmızı çizgisidir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan; ezan, bayrak ve vatanın Türk milletinin kırmızı çizgisi olduğunu ve bundan asla taviz verilemeyeceğini söyledi.

Güncellenme 15 Mart 2019 09:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu milletin kırmızı çizgisi ezandır, bayraktır, vatandır. Bundan taviz yok” dedi.

“Bu halkın kırmızı çizgisidir”

Ezana yapılan saygısızlık hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP sözcüsünün 'bu polislere karşı yapılmış bir tepkidir' dediğini, oradaki yapılanların planlı olduğunu, bu milletin kırmızı çizgisinin ezan, bayrak, vatan olduğunu, bunda kesinlikle taviz verilmeyeceğini, her türlü saldırının beka tartışmasından bağımsız düşünülemeyeceğini söyledi.

“Buna olumlu mu bakacağız?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan; bu olayı duyunca Ankara’da olduğunu belirterek, “Hemen valimizle bağlantı kurdum. Dedim ki 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle alakalı bir müracaatları var mı?' Dediler ki, 'yok'. Bunlarda zerre kadar dürüstlük olmuş olsa hemen valiliğe müracaatını yaparsın, valilik de size uygun yerlerde yürüyüş, toplantı için size izini verir, orada toplantınızı, gösterinizi, yürüyüşünüzü yaparsınız. 'Ama yok ben istediğim yerde yaparım' dersen, hayır. O bir defa kamu düzenini bozmaya yönelik bir eylemdir. O gün mesela, İstiklal Caddesi'nin değişik yerlerinden girişler var. Bu değişik yerlerden buralara girmeye çalıştılar. Geçmişte bunu Gezi olaylarında da yaptılar. Naptılar? Bütün dükkanların cam, çerçeve her şeyi kırdılar, döktüler. Belediye otobüslerini, otomobillerini, Türk bayrağını yaktılar. Biz şimdi bayrağımızın yakılmasına eyvallah mı diyeceğiz? Buna olumlu mu bakacağız?" diye sordu.