Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millete ihanet affedilmez!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de 3 bin 747 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bu millete ihanet edenlerin affedilmeyeceğini söyledi.

Güncellenme 25 Mart 2018 15:30

Giresun'da AK Parti Olağan Kongresi öncesinde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'de 3 bin 747 terörist etkisiz hale getirildi. Bu millete ihanet edeni affetmeyiz" dedi.

"Ülkemizi böldürmeyeceğiz"

Türkiye'nin tek vatan olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi böldürmeyeceğiz. PKK'sı falan bizi bölmeye çalıştı. Ama biz onları açtıkları çukurlara gömdük. Suriye'ye kaçtılar kovaladık. Fırat Kalkanı'nda kovaladık. Afrin'de de kovaladık gördünüz. Teröristlerin inlerine gireceğiz dedik. Girdik mi? Girdik. Onları oraya gömdük mü? Gömdük. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3747 terörist etkisiz hale getirildi. Bu millete ihanet edeni affetmeyiz" dedi.

"Hepsini bozguna uğrattık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yok paralel devletmiş bilmem ne… Hepsini bozguna uğrattık. Amerika'ya, Pensilvanya'ya kaçtılar. Ama onları Amerika'ya kadar kovalayacağız. Çünkü onlar bu milleti bölmeye, yok etmeye çalıştı. Ama başaramadılar. Millet onların oyununu bozdu. Bu mücadelemizde çok kararlıyız. Mücadelemize milletimizle devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi gönülden selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

"Tüm milletimin hazır olduğunu görüyorum"

Afrin ile beraber yeniden bir diriliş mücadelesi başlattıklarını kaydeden Erdoğan, "İnşallah bu direnişle 2019'daki seçimlere hazır bir şekilde girmeye hazır olacağız. Tüm milletimin hazır olduğunu görüyorum. Hamdolsun bu millet bu vatanı böldürmeyecektir" dedi.

"Biz her zaman millete hizmet ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oy oranımız yüzde 50 olsa bile yerinde saymak başarı değildir. Ama ana muhalefet partisi yüzde 25'lere çakılmasına ve bütün seçimleri kaybetmesine rağmen hala koltuklarına yapışan kişilerle dolu. Biz hamdolsun böyle bir zihniyette bulunmadık. Biz millete hizmet ediyoruz. Milleti sadece seçim dönemlerinde hatırlayanlar elbette bizim hizmet aşkımızı anlayamazlar. Bizim hizmet anlayışımız bu olmadı hamdolsun. Biz her zaman millete hizmet ettik. Çünkü biz durmak yok yola devam dedik" ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı ile en yüksek oyu alacağız"

2019’da Cumhur İttifakı'nı gelmiş geçmiş en yüksek oy oranlarıyla tanıştıracaklarını belirten Erdoğan, "MHP’li kardeşlerimizle el ele vererek dayanışma içinde 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacağız" dedi.

"Buna var mıyız?"

Metal yorgunluğu olduğunu, bunun aşılması gerektiğini belirten Erdoğan, "Elhamdülillah Afrin harekatıyla artık bir diriliş hamlesinin içine girdik. Buna Diriliş muştusu da diyebiliriz. Buna var mıyız?" dedi.

"Biz hep daha yükseğe çıkmak için çaba harcadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sert sözlerle CHP'ye yüklenerek, "Ana muhalefetin başındaki zat gibi her seferinde 'yüzde 40 oy almazsak istifa ederim' demedik. Seçimleri kaybettiği halde pişkince koltuğa yapışanlardan oldu mu bu adam? Biz hep daha yükseğe çıkmak için çaba harcadık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Bugünün Afrin raporunu da size vereyim. Beğenmedikleri ÖSO mensupları Fırat Kalkanı Harekatı'nda 614 şehit verdi. Zeytin Dalı Operasyonu'nda ise şu ana kadar 302 şehit verdi. Eli kanlı bir diktatöre duydukları sempatinin, yani Esed'e duydukları sempatinin onda birini Suriyeli kardeşlerimize göstermediler. Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliğini düşünmediler.

"Doğu Guta'da şu anda 20 bin kişi kaldı"

Doğu Guta'dan bu sabah oradan bir lider hanımefendinin mektubunu aldım. Ne olur diyor, sayın Cumhurbaşkanım, Afrin'de attığınız adımları Doğu Guta'da da atın. Artık diyor. Bizim dayanma gücümüz kalmadı. Doğu Guta'da şu anda 20 bin kişi kaldı. Bir gece öncesinde kadar Afrin'e girmeyelim diyenlerin ertesi gün özür dilemek yerine arka arkaya mesaj yayınlamalarının takdirini ben milletine bırakıyorum.

"3747 terörist etkisiz hale getirildi"

Afrin'de şimdiye kadar 3747 terörist etkisiz hale getirildi.