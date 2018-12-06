Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda dünyada ilk sıralarda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'da takipçi sayısının 13.5 milyonu geçtiğini, dünyada ilk sıralarda yer aldığını, görüntülenme sayısının 12 milyonu geçtiğini belirtti.

Güncellenme 06 Aralık 2018 16:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim döneminde sokakların parti bayrakları ve afişlerle donatıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun artık terk edileceğini, çevreye ve insana saygılı bir kampanya yürüteceklerini, belirlenen saatler dışında asla otobüs dolaştırmayacaklarını söyledi.

Twitter’da ne kadar takipçisi var?

Söz konusu kısıtlama kararının partisinin tasarruf ve çevre politikaları kapsamında alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin dijital ortamda yürüttüğü propaganda faaliyetlerine ağırlık vereceğini, şahsının Twitter'da takipçi sayısının 13.5 milyonu geçtiğini, dünyada ilk sıralarda yer aldıklarını, görüntülenme sayısının 12 milyonu geçtiğini belirtti.

Cumhur İttifakı vurgusu

AK Parti teşkilatından isteklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttakı'na kimsenin gölge düşürmeyeceğini, aksine dayanışma içinde olacaklarını, genel merkezin aldığı kararlara hep uyacaklarını, Cumhur İttifakı'nı karalamayacak şekilde çalışacaklarını, Türk milletinin AK Parti’yi sevdiğini, onların da milleti sevdiğini söyledi.