Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu can bu tende oldukça...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu davada trenini terk edenleri bu can bu tende oldukça bir daha bu trene kabul etmeyiz" diyerek AK Parti'den ayrılan isimleri eleştirdi.

Güncellenme 08 Mart 2019 17:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’den ayrılan isimleri hedef alarak, "Bu davada trenini terk edenleri bu can bu tende oldukça bir daha bu trene kabul etmeyiz" dedi.

“Bu trenden inenler bir daha binemezler”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neymiş beyefendi aday olmamış. Aday olmayınca ne dava var ne bir şey. Ne diyorlar, işte 'ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim.’ Bu trenden inenler bir daha binemezler. Bu davada treni terk edenleri bu can bu tende oldukça bir daha bu trene kabul etmeyiz.

Bu davada kimlerle yola çıktıysak bize ihanet etmediyse yola onlarla devam ederiz” ifadelerini kullandı.

HDP’ye sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında HDP için de sert sözler sarf etti. "Birileri ısrarla bölücülük fitnesini aramıza sokmaya ve büyütmeye çalışıyor" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti;

“Bizim arkamızda da Şanlıurfa var, Allahımız var”

"Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu toprakları bölmeye kimsenin gücü yetmez. Öbürü ne diyor, bizim arkamızda YPG var, PKK var diyor. Bizim arkamızda da Şanlıurfa var, Allahımız var. Ne diyor '1 Temmuz'a kadar terörle mücadele yasasını çıkarırsanız savaş kapınızı çalar' diyor. 1 Temmuz geride kaldı, ne oldu? Benim milletimin huzurunu kim kaçırıyorsa biz onların kapısını çalarız."