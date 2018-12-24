Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alanda bir ilk yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; ilk defa devlet korumasındaki gençlerin öğretmenlik, mühendislik, hemşirelik gibi unvanlara da atandığını söyledi.

Güncellenme 24 Aralık 2018 15:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu tüm engellilerimiz ve devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz bu atamaya dahil edilmişlerdir. Bu yerleştirmede ilk defa devlet korumasındaki gençlerimiz öğretmenlik, mühendislik, hemşirelik gibi unvanlara da atanıyor. Böylece toplam 5 bin 778 kardeşimiz yeni bir hayata başlamış oluyor” ifadelerini kullandı.

“Çocuk yardımını yüzde 50 artırımlı olarak ödüyoruz”

Bugün yapılan atama ile birlikte engelli kamu görevlisi sayısının 56 bini aştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Engelli vatandaşlarımızı sadece kamuya atamakla kalmadık özel durumlarını göz önünde bulundurarak kurum içinde iller arasında kolayca yer değiştirebilmelerini de sağladık. Kamu çalışanları içinde çocukları engelli olanlar varsa onlara çocuk yardımını yüzde 50 artırımlı olarak ödüyoruz” dedi.

“Her çocuğun annesi de babası da devlettir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devlet korumasından yararlanan çocuklarımıza en iyi bakımı ailelerinin yapacağına inanıyoruz. 143 bin evladımızın devlet korumasında büyümesini, eğitim öğretim görmesini sağlıyoruz. Bu ülkede sahipsiz kalmış her çocuğun annesi de babası da devlettir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’yi örnek aldılar”

Geçen 16 yılda demokraside ve ekonomide atılan her adımın ardında önce insan felsefesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Yokluk, yoksulluk içinde kıvranan ülkeler, ülkemizin geldiği refah düzeyini kendilerine örnek almışlardır. 'Türkiye'nin dünya 5'ten büyüktür' itirazı kendini çaresiz hisseden ülkelere özgüven aşılamıştır. Kardeşliğimize sahip çıkarsak inanın dünyanın en güçlü ordularını toplayıp getirseler de bizim karşımızda duramaz” dedi.