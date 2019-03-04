Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adam sokak kabadayısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "oy verirseniz hizmet alırsınız" diyen belediye başkanına tepki göstererek, "Bu adam belediye başkanı değil, sokak kabadayısı” dedi.

Güncellenme 04 Mart 2019 17:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidara geldiklerinden bu yana Bartın'a 6,5 katrilyon yatırım yaptıklarını, buradaki ihtiyaç sahiplerine 367 milyon lira kaynak aktardıklarını, sağlıkta 150 yataklı Bartın devlet hastanesi ile birlikte 18 hastane yaptıklarını söyledi.

“Hayat hakkı tanımayacağız”

Türkiye’nin bir bütün olduğunu ve asla böldürmeyeceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toprakları bölmek isteyenlere de bu topraklarda hayat hakkı tanınmayacağını belirtti.

“Bu adam belediye başkanı değil sokak kabadayısı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay belediye başkanının 'oy verirseniz hizmet alırsınız' dediğini hatırlatarak, “Şu kafaya bak, seni görevin hizmet etmek. Bizin böyle bir derdimiz yok. Bu adam belediye başkanı değil sokak kabadayısı” dedi.

Bartınlının tapu sorunu çözülecek?

Bartın’ın tapu sorunu olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin senelerce bu meseleyi istismar ettiğini, bir asrı aşkın süredir halkın başını ağrıtan bu meselenin de çözüme kavuşmasının da AK Parti’ye nasip olduğunu, Bartın’ın mağdur 1000 vatandaşını tespit ettiklerini, tapuların hak sahiplerine vermeye başlanacağını, imar barışıyla 21 bin 841 Bartınlının sorununun çözüldüğünü belirtti.

“Tanzim satışla fiyatlar yüzde 50 düştü”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tanzim satışla fiyatlar yüzde 50 düştü, 31 Mart'a kadar bu iş oldu oldu olmadı 81 ile bu ürünleri ulaştıracağız” dedi.