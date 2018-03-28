Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bozkurt" işareti hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de halka hitap ederken yaptığı Bozkurt işaretini ilk kez yorumladı.

Güncellenme 28 Mart 2018 10:03

AB zirvesi sonrası Varna'dan dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, Mersin'de halka hitap ederken yaptığı "Bozkurt" işareti hakkında ilk kez konuştu.

“İrademiz dışında oldu”

Erdoğan'a kendisine sorulan "Mersin’de yaptığınız bozkurt işareti ile ilgili olarak Bahçeli ile konuştunuz mu hiç?" sorusuna, "Rabiayı sayarken, spontane biçimde olmuş o işaret. Hatta ben farkında bile değildim, konuşma bittikten sonra arkadaşlar söylediler. İrademizin dışında oldu ama güzel de oldu" şeklinde cevap verdi.

"Sincar konusunda Türkiye ne yapacak?"

"Sincar konusunda Türkiye ne yapacak?" sorusunu da cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadele konusundaki kararlı duruşu ortaya koyduğunu, Irak yönetiminin de Türkiye'nin hassasiyetini bildiğini, Türkiye'ye haber gönderdiklerini, ‘Sincar’da gerekli operasyonu birkaç yoldan başlattık, yapıyoruz’ dediklerini, Irak'ta istihbaratın başına geçen yeni bir isim olduğunu, bu kişinin Hakan Fidan'ın muhatabı olduğunu, dün gelip görüştüklerini, olumlu istikamette gelişmeler olduğunu belirttiklerini, kendilerinin de bunun takipçisi olacaklarını,

Irak yapmazsa Türkiye yapar

YBŞ vesaire bunların tümünün hikaye olduğunu belirten Erdoğan, YPG-PYD’nin ardından SDG’yi çıkardıklarını, YBŞ'nin de ona benzer bir şey olduğunu, kimin ne olduğunu gayet iyi bildiklerini, sadece beyanatlara bakmadıklarını, ne yapıldığını teyit etmeyi, gözle de görmeyi esas aldıklarını, Sincar’dan teröristler çıkarılmasının olumlu olduğunu, çıkarılmamaları durumunda Türkiye sınırına 60 km olduğunu ve oraya da operasyon yapılacağını söyledi.

“Bir gece ansızın gidebiliriz”

Yapılacak operasyonların önceden açıklanacak konular olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin hep dediğini, "Bir gece ansızın" girilebileceğini, gidecekse bir gece ansızın gidileceğini, bunun takviminin, yol haritasının verilip düşmanı uyandırmanın zaten doğru da olmayacağını, kendilerinin bu tür işlerin planlarını komuta kademesi ile yapılıp o doğrultuda harekete geçileceğini söyledi.

Trump yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Aslında bu süreçte Sayın Trump’ın ekibi de neredeyse tümüyle değişti. Liderler düzeyindeki iradenin sahaya yansıyıp yansımadığını görmek için uygulamalara bakmamız gerekecek" dedi.