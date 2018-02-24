Cumhurbaşkanı Erdoğan, "bordo bereli küçük kızı" yanına çağırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşma sırasında bordo bere takan küçük bir kızı yanına çağırınca ortaya duygusal görüntüler çıktı.

Güncellenme 24 Şubat 2018 15:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kahramanmaraş İl Kongresinde yaptığı konuşma sırasında bordo bere takan bir kız çocuğu kameralara yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sırada o küçük kızı hemen yanına çağırdı, miniğin heyecandan gözleri doldu.

Yapılan kongrenin demokrasi için hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş siz 16 Nisan halk oylamasında tüm Türkiye içinde 7. Sırada yer alarak destan yazdınız. Büyük ve güçlü Türkiye için Maraş'ın verdiği desteği asla unutmayacağız. Maraş kahramanlığı öyle sözde değildir. Bu şehrin insanlarının her halinden kahramanlık akar. Güzel insanların şehri Maraş'ın kahramanlık unvanı ve madalyasının bu şehre yakıştığı bir gerçektir" dedi.

Türkiye'nin 81 milyon vatandaşı ile istiklaline uzatanlara karşı kıyıma kalkıştığını, teröristlerin yanında poz verenlerin Türkiye'yi korkutacağını sandığını, Türkiye'ye terör örgütleri üzerinden yapılanların milletin sakalını kesmesine benzediğini, terörün kanadının ve kolunun kırılacağını, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1393 olduğunu belirtti.

Afrin Harekatı'na eğitimli kadroların gittiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Sefer göre emri olanlar hazır olsun ama şu an ihtiyaç yok! Biz buna inandık. Terör örgütleri ve arklarındaki güçleri eninde sonunda çökerteceğiz" dedi.

Ülkemizi 2023 yılında dünyanın en büyük ekonomimiz arasında sokma hedefi içinde olunduğunu, "Biz sadece kendi güvenliğimizi düşünüp, başkalarının kanları üzerinden kendimize suni bir dünya kurmadık ve kurmayacağız. Çekilen acılara kayıtsız kalamayız. Aylan bebeklerin derdiyle biz dertlendik. Diğerleri sadece izledi. İnancımızı vatanımızı kaybettikten sonra geriye bir kuru tenden başka bir şey kalmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin silkinişi ve yeni bir diriliş içine girmesi, bölgemizdeki ve dünyadaki pek çok toplumu da harekete geçirmiştir. Kerameti kendinden menkul olanların devri bitiyor. Sömürgecilere gönüllü köle yazılanlar, kendileri bilirler. Ne Türkiye'nin ne de kardeşlerimizin ve dostlarımızın böyle bir niyeti yoktur."